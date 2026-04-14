Wojewódzki brzytwy się chwyta. Widzowie zniesmaczeni jego wywiadem

Na początku tego tygodnia w podcaście WojewódzkiKędzierski pojawiła się Lena Polanski. Młoda dziewczyna jest influencerką, twórczynią internetową i modelką, która zyskała popularność na Only Fans, "niebieskiej platformie" z treściami dla dorosłych. Jak się okazuje, jest to osobowość dobrze znana - Polanski zgromadziła w mediach społecznościowych rzeszę fanów. Na Instagramie obserwuje ją 58,7 tys. osób, z kolei na TikToku jej profil śledzi nieco ponad 102 tys. internautów.

Kariera Leny w branży dla dorosłych rozpoczęła się podczas pobytu na stypendium naukowym w Stanach Zjednoczonych. W miarę rozwoju swoich treści dla dorosłych, Polanski zaczęła zarabiać coraz większe pieniądze, aż w końcu stała się milionerką. Stało się to głównie za sprawą OnlyFans, gdzie zaczęła monetyzować swoje treści. O tym, jakiego rodzaju materiały tworzy i na czym właściwie zarabia, opowiedziała w podcaście Wojewódzkiego i Kędzierskiego. Widzom, delikatnie pisząc, nie do końca się to spodobało.

REKLAMA

Lena Polanski w podcaście Wojewódzkiego i Kędzierskiego. Widzowie zniesmaczeni

Prowadzący przeprowadzili z Polanski bardzo wnikliwą rozmowę, która dotyczyła jej pracy. Opowiadała ona o swoich gigantycznych zarobkach, a także cenach, jakie ustala za swoje używane rzeczy, m.in. bieliznę czy strój sportowy. Dziewczyna chętnie na te pytania odpowiadała, zgrabnie odpierając ataki gospodarzy podcastu. Choć właściwie trudno je nazwać atakami - Wojewódzki i Kędzierski (choć bardziej Wojewódzki) byli dociekliwi w związku z kulisami pracy Polanski, ale nie stawiali sprawy na ostrzu noża. Podsumowując, atmosfera była aż nazbyt miła, jak nie u nich.

Opis odcinka z Leną Polanski rozpoczyna się tak: "Można udawać, że Lena Polanski to tylko kolejny efemeryczny produkt internetu, który zniknie tak szybko jak się pojawił. Można dalej nie uznawać, że istnieje w polskiej przestrzeni publicznej. Można, całkiem wygodnie, patrzeć na to przez palce". Cóż, prawda jest taka, że wywiad u Wojewódzkiego i Kędzierskiego dał dziewczynie jeszcze większy rozgłos (ja do tej pory osobiście miałam nikłe pojęcie na temat jej osoby). Widzowie również byli zniesmaczeni tą rozmową.

Trafnie podsumował to szczególnie jeden komentarz, w którym internautka stwierdziła, że każdy ma prawo o sobie decydować, ale wciąż jest to indywidualna decyzja, która nie powinna być publicznie estetyzowana. W pewnym momencie może dojść bowiem do tego, że społeczeństwo będzie przyzwalało na szerzenie tego rodzaju treści. Zwróciło na to zresztą uwagę kilka innych osób, które kilkanaście godzin po wywiadzie skomentowały ten materiał. Inni pisali, że kanał już niżej nie mógł upaść, że to promocja prostytucji i że to po prostu żenada.

Trudno nie zgodzić się z negatywnymi komentarzami - bo wcale nie trzeba udawać, że osoby pracujące w ten sposób nie istnieją. Problem pojawia się, w momencie gdy dziewczyny i kobiety z branży dla dorosłych zyskują rozgłos i opowiadają o tych wszystkich milionach, które zarobiły w sekundę, dzięki czemu mogą kupić sobie dom w Stanach Zjednoczonych, podróżować i spełniać marzenia. To z kolei podchwytują inne młode dziewczyny, które wyobrażają sobie, że również będą tyle zarabiać. Prawda jest jednak taka, że początkujące użytkowniczki zarabiają nędzne kwoty, co udowadnia, że sukces finansowy stanowi raczej wyjątek, a nie regułę. Szkoda, że o tym nie mówi się tak otwarcie.

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 14.04.2026 18:29

