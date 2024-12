Johnny Depp był gwiazdą. Jego kariera utknęła jednak w martwym punkcie, gdy Amber Heard opublikowała felieton w "Washington Post", w którym oskarżyła go o przemoc domową. Wielkie wytwórnie postanowiły zerwać z nim wszelkie kontakty. Warner Bros. znalazło dla niego zastępstwo w ostatniej części "Fantastycznych zwierząt" (spin-offów "Harry'ego Pottera"), a w The Walt Disney Company stał się persona non grata. Postanowił więc walczyć o swoje dobre imię.



W 2022 roku cały świat z zapartym tchem śledził proces Johnny Depp vs. Amber Heard, w którym gwiazdor "Piratów z Karaibów" oskarżał swoją byłą małżonkę o zniesławienie. W miarę kolejnych transmisji z sali sądowej opinia publiczna coraz chętniej stawała po jego stronie. I w końcu wygrał. Pojawiło się więc pytanie: czy aktorowi uda się wrócić na szczyt? Na razie wciąż pozostaje ono otwarte.