W serialu Harry Hole zagrała sławna piosenkarka. Mogliście to przeoczyć

Obsada serialu "Harry Hole" błyszczy na ekranie. Widzom mogło jednak umknąć, że wśród profesjonalnych aktorów i aktorek znalazła się również popularna norweska piosenkarka. Choć nie pojawiła się w wielu scenach, to jej rola była fundamentalna.

Anna Bortniak
Uwaga! Artykuł zawiera spoilery serialu "Harry Hole".

W serwisie Netflix zadebiutował norweski serial kryminalny "Harry Hole", stworzony przez Jo Nesbo. Produkcja skupia się na tytułowym detektywie, który angażuje się w śledztwo w sprawie seryjnego mordercy. Napastnik zabija swoje ofiary i zostawia na ich ciałach czerwone diamenty w kształcie pentagramu. Harry Hole, który walczy jednocześnie ze swoimi demonami z przeszłości, zaczyna interesować się również podejrzanymi poczynaniami swojego kolegi, komisarza Toma Waalera. W międzyczasie próbuje rozwikłać sprawę napadu na bank sprzed kilku lat.

Po pierwszym makabrycznym morderstwie, kiedy Harry zostaje odsunięty od śledztwa, policja w Oslo dostaje zawiadomienie o zaginięciu popularnej aktorki Lisbeth Barli, żony reżysera teatralnego Willy'ego Barli. Ostatecznie okazuje się, morderstwa się ze sobą łączą, a odpowiedzialnym był za nie właśnie Willy. Mężczyzna zamordował swoją żonę w zemście za romans z Martinem Aminovem, przemytnikiem broni, z którym para spotkała się podczas podróży poślubnej, a następnie zaplanował inne morderstwa, tak aby wrobić w to Martina.

Lisbeth Barli w serialu Harry Hole gra norweska piosenkarka Dagny

Lisbeth Barli nie pojawia się na ekranie wiele razy - zostaje wprowadzona do serialu jako zaginiona, a następnie jako martwa. Dopiero pod sam koniec poznajemy ją za pośrednictwem wspomnień Martina i Willy'ego. Spostrzegawczy widzowie, którzy zwrócili na nią uwagę w serialu (lub też zatrzymali się na napisach końcowych) mogli się wówczas zorientować, że w Lisbeth wciela się Dagny Norvoll Sandvik, w branży znana jako Dagny.

Dagny to jedna z najpopularniejszych wokalistek w Norwegii. Urodzona w 1990 roku artystka tworzy muzykę pop, łącząc elementy indie, dance, synth-popu, electropopu i disco. Piosenkarka ma na swoim koncie dwa albumy studyjne - "Strangers / Lovers" (2020) oraz "Elle" (2024 - a także EP-kę "Ultraviolet" (2016). Twórczość zapewniła jej do tej pory ponad miliard odtworzeń w serwisach streamingowych, wyprzedane koncerty w całej Europie i ponad 2 mln słuchaczy miesięcznie na Spotify.

Z oficjalnej strony Dagny można dowiedzieć się również, że akustyczna wersja jej singla "Backbeat" znalazła się w popularnym serialu "Chirurdzy". Tymczasem inna piosenka, "Somebody", utrzymywała się na norweskich listach przebojów przez prawie 2 lata, zyskując ponad 75 mln odtworzeń i jest najczęściej granym utworem w norweskim radiu.

Co ciekawe, Dagny tworzy również teksty i melodie dla innych popularnych artystów - współtworzyła m.in. utwór Katy Perry "Never Really Over", który osiągnął ponad miliard odtworzeń na całym świecie. Ponadto jest autorką rozmaitych tekstów takich artystów jak Kygo, Ashnikko, Julie Bergan, Marcus & Martinus i innych.

Piosenkarkę można było zobaczyć w Polsce - Dagny wystąpiła 17 czerwca 2025 roku na stadionie PGE Narodowym w Warszawie jako support przed koncertem Justina Timberlake'a.

Anna Bortniak
27.03.2026 11:45
