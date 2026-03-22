Oto najmroczniejszy kryminał Netfliksa. Dla tego detektywa zapomnicie o spaniu

Netflix ma powody do radości. Nie tak dawno rozbił bank "Maszyną do zabijania". W zaledwie dwa tygodnie science fiction z gwiazdą "Reachera" stało się najpopularniejszym filmem platformy tego roku. Produkcja dosłownie zmiotła całą konkurencję, osiągając wyniki, jakimi w analogicznym okresie nie może się pochwalić żaden inny pełny metraż z ostatnich miesięcy. A przecież wciąż zdobywa nowych fanów. Nawet u nas nie chce zejść z pierwszego miejsca topki najpopularniejszych filmów dostępnych w serwisie.



"Maszyna do zabijania" musiała być hitem. Weszła na Netfliksa w piątek, 6 marca. W sam raz na weekend. Bo to taki film skrojony właśnie pod odpoczynek po ciężkim tygodniu. Za wiele w nim fabuły nie ma, ale jest sporo akcji. I to właśnie ona tak w tym science fiction urzeka. Nie od dziś wiadomo, że użytkownicy platformy doceniają porządną rozpierduchę. Pragną jej niemal tak bardzo, jak dobrej zagadki kryminalnej.

Bo wypuszczane taśmowo przez Netfliksa pełne akcji filmy pokroju "Maszyny do zabijania" zapewniają łatwo przyswajalną rozrywkę na weekend. Ale pomiędzy ich premierami też coś trzeba oglądać. Użytkownicy stawiają na szarpiące nerwy kryminały, które platforma też dostarcza w dużych ilościach. Robi je w różnych częściach świata, również w Polsce (choćby "Forst"). Aczkolwiek najbardziej upodobał sobie Skandynawię. Stamtąd pochodzą w końcu jedne z największych hitów gatunku, jak "Kasztanowy ludzik", "Ruchome piaski" czy tegoroczna "Kraina grzechu". A zaraz dołączy do nich "Harry Hole".

Jeśli jesteście fanami mrocznych skandynawskich kryminałów imię i nazwisko Harry Hole na pewno brzmi dla was znajomo. To w końcu detektyw z popularnej serii powieści Jo Nesbo. Jego przygody w kolejnych książkach możemy śledzić już od 1997 roku. Materiałów do adaptacji na pewno więc nie brakuje, choć nie ma ich wiele. Ba! Właściwie to do tej pory powstała tylko jedna. I w dodatku niezbyt udana.

Michael Fassbender co prawda dwoił się i troił, żeby jego Harry Hole w "Pierwszym śniegu" przypadła do gustu fanom oryginałów, niewiele udało mu się zdziałać. Film nie przypadł do gustu ani krytykom, ani widzom. Dlatego właśnie nie doczekał się sequela. Tym samym miłośnikom pierwowzorów pozostaje mieć nadzieję, że nadchodzący serial Netfliksa będzie lepszy i jego twórcy nie zniszczą "Pentagramu".

Netflix sięga co prawda po piątą książkę z serii literackich przygód tytułowego detektywa, ale dobrze wie, co robi. Nie zamierza odstraszać osób, które z oryginałami Jo Nesbo nie mieli do tej pory styczności. Twórcy po prostu uznali, że "Pentagram" najlepiej nadaje się do wprowadzenia widzów w ten mroczny świat przedstawiony i nie korzystają tylko z niego, żeby dobrze przedstawić widzom głównego bohatera.

Fabuła serialu skupia się na tytułowym detektywie - Harry Hole jest co prawda błyskotliwy i na tropieniu zwyrodnialców zna się jak mało kto, ale życie mu się nie układa. W trakcie walki z demonami przeszłości musi schwytać sprawcę brutalnych morderstw, jednocześnie ścierając się ze skorumpowanym policjantem - swoim odwiecznym wrogiem Tomem Waalerem. Tym samym dużo będzie się działo. Przez czekające na was napięcie i gęstą atmosferę możecie pożegnać się ze snem.

"Harry Hole" składa się z dziewięciu odcinków. Jest to więc całkiem długi serial. Ewidentnie jednak Netflix zamierza do cna wykorzystać każdą jego minutę. Dlatego jeśli już odpalicie jeden odcinek, nie oderwiecie się od produkcji aż do samego jej końca. Nawet kosztem zarwanej nocki. Strzeżcie się przez to przed późnym zaczynaniem seansu. Tym bardziej że kryminał pojawi się na platformie już w najbliższy czwartek, czyli w trakcie roboczego tygodnia.

Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:

Plastikowy detoks 16/03/2026

Mark Normand: None Too Pleased 17/03/2026

Lady Bird 18/03/2026

Furie: Sezon 2: Furie: Opór 18/03/2026

Radioaktywny kryzys 18/03/2026

Pierwszy raz: Sezon 4 18/03/2026

Akademia Jednorożców: Sekrety wychodzą na jaw 19/03/2026

Tyler Perry's Beauty in Black: Sezon 2 – Część 2 19/03/2026

STEEL BALL RUN JoJo’s Bizarre Adventure 19/03/2026

Co się zdarzyło w Las Vegas 20/03/2026

Niewidzialny człowiek 20/03/2026

Mansfield Park 20/03/2026

Miłość na zamówienie 20/03/2026

Historia Red Hot Chilli Peppers: Nasz brat, Hillel 20/03/2026

Peaky Blinders: Nieśmiertelny 20/03/2026

Pokémon Horyzonty: Sezon 3 – Wschodząca nadzieja: Część 2 20/03/2026

BTS: Comeback na żywo | Arirang 21/03/2026

Zjazd 21/03/2026

Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:

Inside: Sezon 3 23/03/2026

Venom 3: Ostatni taniec 23/03/2026

Żegnajcie, laleczki 23/03/2026

Elmo dostaje szczeniaka 23/03/2026

Jeff Ross: Take A Banana For The Ride 24/03/2026

Teksas bez planu 24/03/2026

Wydział Zabójstw: New York: Sezon 2 25/03/2026

Szkoła złamanych serc: Sezon 3 25/03/2026

Prokuratorka 26/03/2026

Za czerwoną linią 26/03/2026

Harry Hole 26/03/2026

Tu zdarzy się coś strasznego 26/03/2026

Rounders 27/03/2026

Jeździec bez głowy 27/03/2026

BTS: Powrót 27/03/2026

53 niedziele 27/03/2026

Rafał Christ 22.03.2026 08:01

