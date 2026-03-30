Mroczny kryminał Netfliksa jest perfekcyjny. Tylko garstka seriali spodobała się tak bardzo

"Harry Hole" to adaptacja prozy Jo Nesbo. A dokładnie piątej książki z serii przygód tytułowego detektywa. Trapiony własnymi demonami główny bohater rozwiązuje zagadkę tajemniczych rytualnych morderstw, które wstrząsają Oslo. Jakby mało miał problemów na głowie, musi ścierać się jeszcze ze swoim odwiecznym wrogiem - skorumpowanym detektywem Tomem Waalerem. Nie ma więc lekko. Problemy narastają, a czas ucieka. Dzięki temu ten mroczny kryminał przyciąga przed ekrany widzów na całym świecie.



Nawet w Polsce od czasu swej premiery w zeszły czwartek, 26 marca, "Harry Hole" nie schodzi z pierwszego miejsca topki najpopularniejszych seriali dostępnych na Netfliksie. Wygrywa nawet z "Tu zdarzy się coś strasznego" - nową produkcją sygnowaną nazwiskiem twórców "Stranger Things". Aczkolwiek nie jest to jego największe osiągnięcie. Są nim pochwały, które zbiera z każdej strony.

Harry Hole - opinie o perfekcyjnym kryminale Netfliksa

Serio! Nie sposób znaleźć kogoś, komu "Harry Hole" by się nie podobał. Serial zebrał przecież 100 proc. pozytywnych opinii na Rotten Tomatoes od tych najbardziej wymagających widzów - krytyków. To nie lada sztuka. Jeszcze w listopadzie zeszłego roku sam serwis wskazywał zaledwie sześć swoich seriali, którym udała się ta sztuka. Teraz do tego elitarnego grona dołącza właśnie adaptacja prozy Jo Nesbo.

Sami użytkownicy Netfliksa w mediach społecznościowych zgadzają się z krytykami. Też uważają, że "Harry Hole" jest perfekcyjny (bądź niemal perfekcyjny). Według wielu z nich nie dało się po prostu lepiej przenieść prozy Jo Nesbo na ekran.

Nie wiem, jak im się to udało, ale adaptacja przygód Harry'ego Hole'a od Netfliksa (jak na razie) jest perfekcyjna. Uwielbiam ją! Moja ulubiona seria książkowa wypada na ekranie dokładnie tak, jak ją sobie wyobrażałam



Właśnie skończyłem pierwszych kilka odcinków "Harry'ego Hole'a". Strasznie mnie ten serial wciągnął. Jeśli lubisz mroczne, klimatyczne kryminały w stylu "The Bridge" albo "Mindhunter" szykuj się na bindżowanie



- czytamy na X (dawny Twitter).

Jeśli "Harry Hole" rzeczywiście jest tak wciągający jak wszyscy twierdzą, uważajcie, kiedy siadacie do oglądania. Serial do najkrótszych na pewno nie należy. Składa się z dziewięciu odcinków, z czego najkrótszy liczy sobie 43 minuty. Jeśli więc rozpoczniecie seans późno, to możecie zarwać nockę, żeby tylko poznać odpowiedzi na wszystkie nurtujące was pytania.

Więcej o "Harrym Hole'u" poczytasz na Spider's Web:

Rafał Christ 30.03.2026 11:55

