To super, że Netflix zrobił serial o Harrym Hole'u. Jest jednak coś ważniejszego

Nieco ponad rok temu pojawiła się informacja, że na planie serialu o Harrym Hole'u padł ostatni klaps. Chodziło o produkcję "Harry Hole" ("Jo Nesbo's Harry Hole"), która miała być adaptacją powieści "Pentagram". Teraz można jednak wywnioskować, że twórcy opierali się nie tylko 5. tom z serii, ale czerpali również z innych części. Potwierdziła się jednak informacja, że serial będzie składał się z 9 odcinków.

Podsumowując: mamy tytuł, mamy obsadę, mamy datę premiery i to właśnie o tym będzie mówić się najgłośniej. Netflix poniekąd ujawnił jednak jeszcze jedną istotną informację, która może zaważyć na sukcesie tego serialu.

Netflix nakręcił serial o Harrym Hole'u. Jest ważniejsza informacja

Netflix poinformował, że serial "Harry Hole" zadebiutuje w serwisie 26 marca 2026 r. I jest to bez wątpienia informacja, która jest dla widzów najbardziej interesująca. Warto jednak zwrócić uwagę na jeden istotny fakt: serial będzie produkcją norweską. Oznacza to, że być może twórcy ugryzą temat Hole'a z nieco innej strony, a najnowsza adaptacja odczaruje niesmak po "Pierwszym śniegu" z Michaelem Fassbenderem i Rebeccą Ferguson w rolach głównych.

Oficjalny opis serialu brzmi:

Stworzony przez jednego z najwybitniejszych autorów kryminałów, serial "Harry Hole" to kryminalna intryga o seryjnym mordercy, której przewodzi słynny antybohater Harry Hole. Pod powierzchnią serial to pełen niuansów dramat o dwóch policjantach - i ich domniemanych kolegach - działających po przeciwnych stronach prawa. W trakcie sezonu Harry staje twarzą w twarz ze swoim odwiecznym przeciwnikiem i skorumpowanym detektywem Tomem Waalerem. Harry to błyskotliwy, choć udręczony detektyw wydziału zabójstw, który zmaga się ze swoimi demonami. Podczas gdy obaj balansują na granicy etyki systemu wymiaru sprawiedliwości, Harry musi zrobić wszystko, co w jego mocy, aby złapać seryjnego mordercę i postawić Waalera przed sądem, zanim będzie za późno.

Twórcą, scenarzystą i producentem wykonawczym serialu jest Jo Nesbø. Za kamerą produkcji odcinkowej stanęli natomiast Øystein Karlsen i Anna Zackrisson. W obsadzie znaleźli się: Tobias Santelmann jako kultowy detektyw Harry Hole, Joel Kinnaman jako Tom Waaler i Pia Tjelta jako Rakel Fauke, a także cała plejada gwiazdorskich aktorów.

Anna Bortniak 17.12.2025 10:11

