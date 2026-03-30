Kiedy premiera 2. sezonu Harry'ego Pottera? Szybciej niż myślimy

Odkąd zwiastun serialowego "Harry'ego Pottera i Kamienia Filozoficznego" trafił do publicznego obiegu, produkcja jest praktycznie tematem numer jeden wśród dyskusji komentatorów oraz fanów, analizujących, jak zapowiada się serial bazujący na pierwszej części serii J.K. Rowling. "Mieszane uczucia" to chyba najwłaściwsze określenie - zwłaszcza powstał silny front krytykujący kolorystykę obrazu, według jego członków bardziej przypominającą "polską jesień" niż kino z ogromnym budżetem.

REKLAMA

Choć początkowo wydawało się, że pierwszy sezon serialu o młodych czarodziejach trafi do HBO Max w kolejnym roku, oficjalny zwiastun ostatecznie ukrócił te dywagacje - serial "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" zobaczymy w tegoroczne Boże Narodzenie (jeszcze nieznana jest forma wypuszczania odcinków). Dla wielu będzie to nie tylko powrót do ukochanego świata, ale chyba przede wszystkim "sprawdzam" dla przekonania się, czy jest na tę produkcję jakiś nowy pomysł, usprawiedliwiający tak szybkie powstanie nowej wersji.

Jak dobrze wiemy, twórcy mają działać w myśl zasady "jedna książka - jeden sezon". To jasno oznacza, że podstawowy plan zakłada zaadaptowanie wszystkich książek po kolei. Następnym dziełem w kolejce będzie zatem "Harry Potter i Komnata Tajemnic", w związku z czym nietrudno o pytania na temat 2. sezonu serialu. W tej sprawie głos zabrał nie kto inny, jak Casey Bloys, szef HBO. Jak podaje Variety, ogłosił on, że w stacji trwają już prace nad drugim sezonem serialu:

Naszym celem jest, żeby nie było dużej przerwy, zwłaszcza, że dzieci rosną. To nie będzie coroczna edycja, serial jest zbyt duży i masowy. Ale...[twórcy] piszą już drugi sezon.

Taka informacja nie powinna specjalnie dziwić: z jednej strony HBO na pewno bardzo zależy, by trzymać widza przy sobie i sprawnie pracować nad kolejnymi sezonami, ale równocześnie jest to na tyle wielka produkcja, że wymaga dużego nakładu pracy, raczej średnio możliwego do wykonania w rok lub mniej.

Choć Bloys nie podał żadnych konkretnych dat, z jego wypowiedzi jasno wynika, że na premierę serialowej "Komnaty Tajemnic" w 2027 roku nie ma co liczyć. Równocześnie, nie powinniśmy czekać długich lat na to, aż trafi ona do HBO Max. Pomiędzy premierami pierwszych dwóch części reżyserowanych przez Chrisa Columbusa przerwa wynosiła równo rok - tu zajmie to raczej trochę dłużej. W święta przekonamy się, czy będzie na co czekać.

REKLAMA

REKLAMA

Adam Kudyba 30.03.2026 09:00

