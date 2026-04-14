REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Tej postaci nie było w filmach o Harrym Potterze. Tak wygląda w serialu

Serialowa adaptacja „Harry’ego Pottera” nadciąga - a wraz z nią wiele wątków, scen i postaci, których nie uwzględniły adaptacje filmowe. Jedną z tych ostatnich jest pojawiająca się w każdej z książek istota - teraz nareszcie możemy rzucić okiem na jej wizerunek.

Michał Jarecki
harry potter irytek
REKLAMA

Zapowiedzi serialu „Harry Potter” od HBO podzieliły fanów - jedni nie mogą doczekać się premiery, inni wręcz nawołują do bojkotu. Ci pierwsi ekscytują się faktem, że po raz pierwszy w życiu zobaczą przeniesienie na ekran naprawdę wielu scen i wątków z powieści J.K. Rowling, które ze względu na metrażowe ograniczenia nigdy nie zostały adaptowane. W sumie nazbierało się tego całkiem sporo.

Jedną z postaci, które pojawiły się w każdej z książek, a które scenarzyści i reżyserzy filmów zdecydowali się całkowicie zignorować, był nawiedzający zamek Hogwart poltergeist - Irytek. Od pewnego czasu wiemy, że adaptacja HBO uwzględni tę istotę, a teraz nareszcie możemy zobaczyć, jak mniej więcej będzie wyglądać.

REKLAMA

Harry Potter - Irytek w serialu HBO

Pierwszą wskazówkę podrzucił ciepło przyjęty dokument - „Harry Potter. Kulisy magii”. Możemy w nim obejrzeć wywiady z członkami ekip różnych działów - castingu, scenografii, kostiumów i efektów praktycznych, a także z reżyserami, aktorami i szefami poszczególnych grup. Choć najważniejsze szczegóły wciąż pozostają nieujawnione, spostrzegawczy fani wypatrzyli w tle liczne smaczki, takie jak fasolki wszystkich smaków Bertiego Botta, czekoladowe żaby czy butelki kremowego piwa.

Pojawiły się też stworzenia dotąd niewidziane w filmach - m.in. gumochłony, ogniste kraby czy błotoryje. Ponadto półgodzinny materiał zapowiada imponujące, rozbudowane scenografie - w tym ikoniczne lokacje, takie jak Wielka Sala, Ulica Pokątna, pub Dziurawy Kocioł bank Gringotta.

Poza tym w dokumencie można wyłapać całkiem sporo innych elementów pominiętych w oryginalnych filmach. Jednym z nich jest właśnie wspomniany Irytek. Część widzów dostrzegła jego szkic koncepcyjny w tym materiale - a teraz grafika trafiła do sieci, dzięki czemu możemy się jej przyjrzeć z bliska

W książkach Irytek nie jest typowym przezroczystym duchem - ma namacalną formę. Wyróżnia się ekstrawaganckim strojem i, cóż, nastawieniem - jego ulubione zajęcie to utrudnianie życia uczniom i personelowi Hogwartu. Poltergeist siał chaos i nieustannie płatał złośliwe psikusy - zalewał łazienki wodą, zalepiał dziurki od klucza, oblewał uczniów atramentem, generował nieznośne hałasy, brudził uczniów atramentem. Był największą zmorą kolejnych woźnych - od pierwszego, powołanego przez czworo założycieli, aż po Argusa Filcha. Mimo tego w późniejszych tomach pokazał wielką lojalność wobec Hogwartu, m.in. zamieniając życie Dolores Umbridge w koszmar i biorąc udział w finałowej bitwie.

Premiera serialu „Harry Potter” odbędzie się w tegoroczne Święta Bożego Narodzenia.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA
14.04.2026 11:56
Tagi: Harry PotterHBO
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA