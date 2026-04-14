Tej postaci nie było w filmach o Harrym Potterze. Tak wygląda w serialu

Ładowanie...

Zapowiedzi serialu „Harry Potter” od HBO podzieliły fanów - jedni nie mogą doczekać się premiery, inni wręcz nawołują do bojkotu. Ci pierwsi ekscytują się faktem, że po raz pierwszy w życiu zobaczą przeniesienie na ekran naprawdę wielu scen i wątków z powieści J.K. Rowling, które ze względu na metrażowe ograniczenia nigdy nie zostały adaptowane. W sumie nazbierało się tego całkiem sporo.



Jedną z postaci, które pojawiły się w każdej z książek, a które scenarzyści i reżyserzy filmów zdecydowali się całkowicie zignorować, był nawiedzający zamek Hogwart poltergeist - Irytek. Od pewnego czasu wiemy, że adaptacja HBO uwzględni tę istotę, a teraz nareszcie możemy zobaczyć, jak mniej więcej będzie wyglądać.

REKLAMA

Pierwszą wskazówkę podrzucił ciepło przyjęty dokument - „Harry Potter. Kulisy magii”. Możemy w nim obejrzeć wywiady z członkami ekip różnych działów - castingu, scenografii, kostiumów i efektów praktycznych, a także z reżyserami, aktorami i szefami poszczególnych grup. Choć najważniejsze szczegóły wciąż pozostają nieujawnione, spostrzegawczy fani wypatrzyli w tle liczne smaczki, takie jak fasolki wszystkich smaków Bertiego Botta, czekoladowe żaby czy butelki kremowego piwa.



Pojawiły się też stworzenia dotąd niewidziane w filmach - m.in. gumochłony, ogniste kraby czy błotoryje. Ponadto półgodzinny materiał zapowiada imponujące, rozbudowane scenografie - w tym ikoniczne lokacje, takie jak Wielka Sala, Ulica Pokątna, pub Dziurawy Kocioł bank Gringotta.



Poza tym w dokumencie można wyłapać całkiem sporo innych elementów pominiętych w oryginalnych filmach. Jednym z nich jest właśnie wspomniany Irytek. Część widzów dostrzegła jego szkic koncepcyjny w tym materiale - a teraz grafika trafiła do sieci, dzięki czemu możemy się jej przyjrzeć z bliska

W książkach Irytek nie jest typowym przezroczystym duchem - ma namacalną formę. Wyróżnia się ekstrawaganckim strojem i, cóż, nastawieniem - jego ulubione zajęcie to utrudnianie życia uczniom i personelowi Hogwartu. Poltergeist siał chaos i nieustannie płatał złośliwe psikusy - zalewał łazienki wodą, zalepiał dziurki od klucza, oblewał uczniów atramentem, generował nieznośne hałasy, brudził uczniów atramentem. Był największą zmorą kolejnych woźnych - od pierwszego, powołanego przez czworo założycieli, aż po Argusa Filcha. Mimo tego w późniejszych tomach pokazał wielką lojalność wobec Hogwartu, m.in. zamieniając życie Dolores Umbridge w koszmar i biorąc udział w finałowej bitwie.



Premiera serialu „Harry Potter” odbędzie się w tegoroczne Święta Bożego Narodzenia.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

REKLAMA

Michał Jarecki 14.04.2026 11:56

Ładowanie...