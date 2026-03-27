Założę się, że przegapiliście te drobiazgi w zwiastunie Harry'ego Pottera

Długo wyczekiwany zwiastun serialu "Harry Potter" zadebiutował w czwartek wieczorem. Jak to zwykle bywa, pojawiły się zarówno pochwały, jak i głosy krytyki. Gorąca dyskusja na temat pierwszego spojrzenia na serial mogła przyćmić kilka szczegółów, które mogły umknąć widzom, a wiele mówią na temat nadchodzącej produkcji odcinkowej. Oto 5 najważniejszych detali z pierwszej zapowiedzi serialowego "Harry'ego Pottera".

Pierwsze przebłyski magicznych zdolności

Pierwsze magiczne zdolności Harry'ego ujawniły się, zanim jeszcze chłopiec dowiedział się, że jest czarodziejem. Najbardziej pamiętną sceną z filmu była ta, kiedy Harry przypadkowo sprawił, że w ogrodzie zoologicznym zniknęła szyba i uwolnił węża, z którym rozmawiał. W książce natomiast wspomniana została sytuacja, kiedy ciotka Petunia obcinała włosy swojemu siostrzeńcowi, a robiła to bardzo często - jego włosy odrastały bowiem w zastraszająco szybkim tempie, co miało z pewnością związek z jego umiejętnościami czarodzieja. Zwiastun pokazuje, jak Petunia obcina je z wściekłością, co być może dotyczy właśnie tego, że z niezrozumiałych dla niej powodów musiała robić to bardzo często.

Petunia obcina Harry'emu włosy. Kadr ze zwiastuna serialu HBO

Różnice między miotłą Harry'ego a jego kolegów

W zwiastunie pojawił się co prawda przebłysk, że Harry dostał w prezencie Nimbusa 2000, jednak nie wszyscy mogli dostrzec, że miał już okazję przetestować tę miotłę. W pewnym momencie pojawia się scena, kiedy Harry nieco zdenerwowany wkracza na boisko, trzymając nowiutki prezent od profesor McGonagall. Widać, że jego najnowsza miotła ze swoją gładszą rękojeścią i niepostrzępionymi końcami wyraźnie odstaje od starych i wyjeżdżonych mioteł jego kolegów z drużyny. Ciekawa różnica.

Harry wkracza na boisko z Nimbusem 2000. Kadr ze zwiastuna serialu HBO

Pierwsze spojrzenie na Neville'a Longbottoma

Scena ze słynnej lekcji zielarstwa również znalazła się w zwiastunie. Widać na niej nie tylko Arabellę Stanton w roli Hermiony Granger, ale również debiutanta Rory'ego Wilmota, który wciela się w Neville'a Longbottoma. Chłopiec wydaje się być skupiony na zajęciach nie bez powodu - w końcu zielarstwo to jego ulubiony przedmiot, o czym przekonamy się w 4. sezonie na podstawie powieści "Harry Potter i Czara Ognia".

Jego obecność, jak również obecność prawdopodobnie Parvati lub Padmy Patil, przypomina, że serial skupi się również na innych uczniach Hogwartu. Być może ich życie będzie eksplorowane dużo bardziej, niż w oryginalnych filmach, a tym samym dostaną nieco więcej czasu ekranowego. Wspaniale byłoby dowiedzieć się o nich trochę więcej.

Pierwsze spojrzenie na Neville'a Longbottoma. Kadr ze zwiastuna serialu HBO

Na zajęciach w klasie nie ma nauczyciela

Widzowie mieli okazję zobaczyć również inne zajęcia, podczas których uczniowie robili notatki w sali wykładowej przy blasku świec. Na pierwszy rzut oka nie ma w tym nic zastanawiającego, ale po chwili można zorientować się, że lekcji nie prowadzi żaden nauczyciel - mównica jest pusta. Po bliższym przyjrzeniu się można jednak dostrzec, że na tle tablicy znajduje się lewitująca w powietrzu głowa. W związku z tym, że w książkach mowa była o profesorze Binnsie, nauczycielu historii magii, który pewnego dnia zmarł we śnie, ale wrócił jako duch, być może to właśnie on wykłada na tych zajęciach.

Tajemniczy nauczyciel na zajęciach. Kadr ze zwiastuna serialu HBO

Zapowiedź znajomości Harry'ego i Ginny Weasley

Ta scena zwiastuna z pewnością ujęła wielu widzów. Chodzi o moment, kiedy w szybie pociągu odbija się Molly Weasley, czule przytulająca na pożegnanie swojego syna, Rona. Piękny moment, w którym Harry mógł uświadomić sobie, że jego nikt nie będzie tak żegnał, mógł przyćmić jeden element - stojącą obok Ginny Weasley. Fani wiedzą, że dziewczynka w późniejszych częściach odegra ogromną rolę, jednak na ten moment to jedynie zapowiedź relacji bohaterów - Ginny musi wrócić do domu, ponieważ nie jest jeszcze wystarczająco dorosła, by być uczennicą Hogwartu.

Zapowiedź relacji Harry'ego i Ginny. Kadr ze zwiastuna serialu HBO

Anna Bortniak 27.03.2026 10:01

