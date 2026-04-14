Nowy Spider-Man ma być spektakularny. Oby był po tylu latach czekania

W alternatywnym uniwersum dawno jesteśmy już po seasnie "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse". Kontynuacja "Spider-Mana: Poprzez multiwersum" początkowo miała się przecież pojawić jeszcze w marcu 2024 roku. Z powodu opóźnień w produkcji i strajku scenarzystów tak się jednak nie stało. Sony premierę przesunęło, potem ją jeszcze zmieniło i w efekcie od debiutu poprzedniej części serii mija właśnie trzeci rok, a my wciąż czekamy na sequel. I jeszcze trochę poczekamy.



O ile nic się nie zmieni "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" zadebiutuje w kinach jakoś w połowie przyszłego roku. To sporo czasu, ale Sony już podgrzewa atmosferę przed nadchodzącą premierą. Podczas tegorocznego CinemaCon - największego i najważniejszego wydarzenia branży kinowej - wytwórnia pokazała klip ze zbliżającego się filmu, który poprzedziła introdukcja ze strony twórców.

Nowy Spider-Man będzie jeszcze bardziej spektakularny?

Co prawda pokazanego podczas CinemaCon klipu nie ma w sieci, ale z opisu The Hollywood Reporter możemy się dowiedzieć, że przedstawia związanego Milesa, który gadką próbuje wykaraskać się z tarapatów. Podchodzi do niego przetrzymujące go alter ego (każe się nazywać "The Prowler"). Te dwie wersje głównego bohatera są zdziwione faktem istnienia różnych swoich wersji, po czym zaczynają walczyć. Aż w końcu oryginalnemu Moralesowi udaje się uwolnić i zbiec.

Poza klipem Sony pokazało też migawki z reszty nadchodzącego filmu, w których Miles walczy z kolejnymi przeciwnikami i co jakiś czas dołączają do niego znani nam już bohaterowie. I tak naprawdę to tyle. Aczkolwiek warto zwrócić uwagę, że fragmenty "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" miały zapewne udowodnić twierdzenia twórców, którzy przed prezentacją z wielkim entuzjazmem mówili o produkcji.

Według przywołanego wcześniej artykuły scenarzyści i producenci Phil Lord i Chris Miller pojawili się na scenie w towarzystwie reżyserów Justina K. Thompsona i Boba Persichettiego. Miller zapewnił, że "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" będzie najbardziej emocjonującym filmem ze Spider-Verse jaki zrobili. Lord dodał, że będzie też najbardziej spektakularny. Oby!

Na "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" czekamy już zdecydowanie zbyt długo. "Spider-Man: Poprzez multiwersum" zadebiutowało jeszcze w czerwcu 2023 roku. Oznacza to, że kontynuację dostaniemy cztery lata po premierze poprzedniej części (ma się ona pojawić 20 czerwca 2027 roku). Dobrze by więc było, gdyby nadchodząca animacja wynagrodziła nam naszą cierpliwość i nie zawiodła pokładanych w niej oczekiwań.

Rafał Christ 14.04.2026 09:22

