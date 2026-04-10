TOP 5 nowości na weekend w HBO Max. Duży wybór filmów

Wielkanocny czas za nami, a zatem czas trochę zwolnić tempo. W ten weekend będzie można zrelaksować się przed ekranem w towarzystwie najlepszych nowości od HBO Max. To są dopiero perełki.
Biorąc pod uwagę, jakie nowości serwis HBO Max przygotował na ten miesiąc (więcej szczegółów znajdziecie w naszym artykule), poniższe nowości na nadchodzący weekend to dopiero początek genialnych tytułów. Subskrybenci będą mieli w czym wybierać. Co warto obejrzeć w sobotę i niedzielę? Dla tych premier spokojnie można zarwać nockę.
HBO Max: co obejrzeć w weekend? TOP 5 nowości
Hacks, 5. sezon
- Tytuł serialu: Hacks
- Lata emisji: 2021-2026
- Liczba sezonów: 5
- Twórcy: Lucia Aniello, Paul W. Downs
- Obsada: Jean Smart, Hannah Einbinder, Carl Clemons-Hopkins, Kaitlin Olson
- Ocena IMDb: 8.2/10
To będzie finałowy sezon uwielbianego serialu "Hacks". Premierowy epizod odsłony, która będzie zwieńczeniem tej produkcji odcinkowej, zadebiutuje w HBO Max w ten piątek. Fabuła tytułu skupia się na Deborah Vance, legendarnej aktorce komediowej z Las Vegas, której grozi utrata rezydentury. Wszystko zmienia się, kiedy menadżer Deborah umawia ją na spotkanie ze swoją inną klientką, roszczeniową pisarką Avą z Los Angeles. To mieszanka wybuchowa.
E.T.
- Tytuł filmu: E.T. (E.T. the Extra-Terrestrial)
- Rok produkcji: 1982
- Czas trwania: 1h 55m
- Reżyseria: Steven Spielberg
- Obsada: Henry Thomas, Robert MacNaughton, Drew Barrymore, Dee Wallace
- Ocena IMDb: 7.9/10
"E.T." to film idealny do niedzielnego obiadu. Tak się składa, że już od soboty będzie można obejrzeć go w HBO Max. Produkcja skupia się na Elliottcie, samotnym chłopcu z kalifornijskich przedmieść, oraz na mądry przybyszu z obcej planety. Kiedy okazuje się, że obcy zgubił się na Ziemi, Elliott postanawia mu pomóc. Obaj są jednak na celowniku naukowców i agentów rządowych, którzy chcą wykorzystać stworzenie do swoich własnych niecnych celów.
Ta inna siostra Bennet
- Tytuł serialu: Ta inna siostra Bennet (The Other Bennet Sister)
- Lata emisji: 2026
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Sarah Quintrell, Maddie Dai
- Obsada: Ella Bruccoleri, Indira Varma, Ruth Jones, Laurie Davidson
- Ocena IMDb: 8.3/10
Serialowa nowość w serwisie HBO Max to również świetnie oceniana "Ta inna siostra Bennet". Kto nie widział, ten gapa - premierowy odcinek jest już dostępny w serwisie, a zatem warto go nadrobić. Kostiumowa produkcja skupia się na Mary, która postanawia wyjść z cienia swoich sióstr. Aby to zrobić, wyrusza z rodzinnego Meryton do Londynu i Krainy Jezior. Rozpoczyna tym samym przygodę, która doprowadzi ją do nieoczekiwanego romansu, który będzie rozgrywał się w epoce regencji.
Scott Pilgrim kontra świat
- Tytuł filmu: Scott Pilgrim kontra świat (Scott Pilgrim vs. the World)
- Rok produkcji: 2010
- Czas trwania: 1h 52m
- Reżyseria: Edgar Wright
- Obsada: Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Kieran Culkin, Ellen Wong
- Ocena IMDb: 7.5/10
Tej genialnej produkcji nie można przegapić - "Scott Pilgrim kontra świat" to już klasyk. Film skupia się na tytułowym chłopcu, który prowadzi spokojne życie jako nastolatek i członek zespołu rockowego. Kiedy jednak poznaje Ramonę Flowers, w której błyskawicznie się zakochuje, jego świat zostaje wywrócony do góry nogami. Aby przejść całą drogę do jej serca, będzie musiał zrobić jedno: pokonać jej siedmiu byłych chłopaków.
Nie!
- Tytuł filmu: Nie! (Nope)
- Rok produkcji: 2022
- Czas trwania: 2h 10m
- Reżyseria: Jordan Peele
- Obsada: Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Brandon Perea, Michael Wincott
- Ocena IMDb: 6.8/10
Ostatnią nowością w HBO Max, na którą w ten weekend warto zwrócić uwagę, jest film "Nie!". Bohaterami produkcji są OJ, hollywoodzki pogromca zwierząt, oraz jego siostra Emerald, którzy mieszkają na ranczu w południowej Kalifornii. Kiedy umiera ich ojciec, zaczynają oni doświadczać niewyjaśnionych zjawisk. Wraz z byłym dziecięcym gwiazdorem postanawiają uchwycić je za pomocą kamer. Przynosi to przerażające konsekwencje.
