TOP 5 nowości na weekend w HBO Max. Duży wybór filmów

Biorąc pod uwagę, jakie nowości serwis HBO Max przygotował na ten miesiąc (więcej szczegółów znajdziecie w naszym artykule), poniższe nowości na nadchodzący weekend to dopiero początek genialnych tytułów. Subskrybenci będą mieli w czym wybierać. Co warto obejrzeć w sobotę i niedzielę? Dla tych premier spokojnie można zarwać nockę.

HBO Max: co obejrzeć w weekend? TOP 5 nowości

Hacks, 5. sezon

Tytuł serialu: Hacks

Hacks Lata emisji: 2021-2026

2021-2026 Liczba sezonów: 5

5 Twórcy: Lucia Aniello, Paul W. Downs

Lucia Aniello, Paul W. Downs Obsada: Jean Smart, Hannah Einbinder, Carl Clemons-Hopkins, Kaitlin Olson

Jean Smart, Hannah Einbinder, Carl Clemons-Hopkins, Kaitlin Olson Ocena IMDb: 8.2/10

To będzie finałowy sezon uwielbianego serialu "Hacks". Premierowy epizod odsłony, która będzie zwieńczeniem tej produkcji odcinkowej, zadebiutuje w HBO Max w ten piątek. Fabuła tytułu skupia się na Deborah Vance, legendarnej aktorce komediowej z Las Vegas, której grozi utrata rezydentury. Wszystko zmienia się, kiedy menadżer Deborah umawia ją na spotkanie ze swoją inną klientką, roszczeniową pisarką Avą z Los Angeles. To mieszanka wybuchowa.

E.T.

Tytuł filmu: E.T. (E.T. the Extra-Terrestrial)

E.T. (E.T. the Extra-Terrestrial) Rok produkcji: 1982

1982 Czas trwania: 1h 55m

1h 55m Reżyseria: Steven Spielberg

Steven Spielberg Obsada: Henry Thomas, Robert MacNaughton, Drew Barrymore, Dee Wallace

Henry Thomas, Robert MacNaughton, Drew Barrymore, Dee Wallace Ocena IMDb: 7.9/10

"E.T." to film idealny do niedzielnego obiadu. Tak się składa, że już od soboty będzie można obejrzeć go w HBO Max. Produkcja skupia się na Elliottcie, samotnym chłopcu z kalifornijskich przedmieść, oraz na mądry przybyszu z obcej planety. Kiedy okazuje się, że obcy zgubił się na Ziemi, Elliott postanawia mu pomóc. Obaj są jednak na celowniku naukowców i agentów rządowych, którzy chcą wykorzystać stworzenie do swoich własnych niecnych celów.

Ta inna siostra Bennet

Tytuł serialu: Ta inna siostra Bennet (The Other Bennet Sister)

Ta inna siostra Bennet (The Other Bennet Sister) Lata emisji: 2026

2026 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Sarah Quintrell, Maddie Dai

Sarah Quintrell, Maddie Dai Obsada: Ella Bruccoleri, Indira Varma, Ruth Jones, Laurie Davidson

Ella Bruccoleri, Indira Varma, Ruth Jones, Laurie Davidson Ocena IMDb: 8.3/10

Serialowa nowość w serwisie HBO Max to również świetnie oceniana "Ta inna siostra Bennet". Kto nie widział, ten gapa - premierowy odcinek jest już dostępny w serwisie, a zatem warto go nadrobić. Kostiumowa produkcja skupia się na Mary, która postanawia wyjść z cienia swoich sióstr. Aby to zrobić, wyrusza z rodzinnego Meryton do Londynu i Krainy Jezior. Rozpoczyna tym samym przygodę, która doprowadzi ją do nieoczekiwanego romansu, który będzie rozgrywał się w epoce regencji.

Scott Pilgrim kontra świat

Tytuł filmu: Scott Pilgrim kontra świat (Scott Pilgrim vs. the World)

Scott Pilgrim kontra świat (Scott Pilgrim vs. the World) Rok produkcji: 2010

2010 Czas trwania: 1h 52m

1h 52m Reżyseria: Edgar Wright

Edgar Wright Obsada: Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Kieran Culkin, Ellen Wong

Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Kieran Culkin, Ellen Wong Ocena IMDb: 7.5/10

Tej genialnej produkcji nie można przegapić - "Scott Pilgrim kontra świat" to już klasyk. Film skupia się na tytułowym chłopcu, który prowadzi spokojne życie jako nastolatek i członek zespołu rockowego. Kiedy jednak poznaje Ramonę Flowers, w której błyskawicznie się zakochuje, jego świat zostaje wywrócony do góry nogami. Aby przejść całą drogę do jej serca, będzie musiał zrobić jedno: pokonać jej siedmiu byłych chłopaków.

Nie!

Tytuł filmu: Nie! (Nope)

Nie! (Nope) Rok produkcji: 2022

2022 Czas trwania: 2h 10m

2h 10m Reżyseria: Jordan Peele

Jordan Peele Obsada: Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Brandon Perea, Michael Wincott

Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Brandon Perea, Michael Wincott Ocena IMDb: 6.8/10

Ostatnią nowością w HBO Max, na którą w ten weekend warto zwrócić uwagę, jest film "Nie!". Bohaterami produkcji są OJ, hollywoodzki pogromca zwierząt, oraz jego siostra Emerald, którzy mieszkają na ranczu w południowej Kalifornii. Kiedy umiera ich ojciec, zaczynają oni doświadczać niewyjaśnionych zjawisk. Wraz z byłym dziecięcym gwiazdorem postanawiają uchwycić je za pomocą kamer. Przynosi to przerażające konsekwencje.

Anna Bortniak 10.04.2026 15:15

