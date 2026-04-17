Co obejrzeć w HBO Max w weekend? 5 tytułów, a jeden ominął nasze kina
Wiosna się rozkręca, podobnie jak wiosenna ramówka serwisów streamingowych. Co na ten weekend przyszykowało dla swoich subskrybentów HBO Max? Sprawdzamy najciekawsze nowości.
To właśnie weekend jest tym krótkim wycinkiem tygodnia, w okolicach którego serwisy streamingowe dodają do swoich bibliotek najciekawsze tytuły. Nie inaczej jest i tym razem w przypadku HBO Max: serwis wzbogacił właśnie swoją ofertę o piękny, klimatyczny film, który niestety ominął polskie kina - a szkoda, bo to wspaniale wyreżyserowane, napisane i bezbłędnie zagrane dzieło. Poza tym warto pamiętać, że co tydzień pojawiają się nowe odcinki świetnych seriali: „Wielkiego powrotu”, „Roostera”, „Hacks”, „Euforii”, „Georgie’go i Mandy”, „Przywilejów”, „The Pitt” czy „Miry” oraz „Tej innej siostry Bennet”.
Na co jeszcze warto rzucić okiem w ten weekend?
HBO Max: co obejrzeć w ten weekend? Nowości - TOP 5
Blue Moon
Bardziej teatralny spektakl niż film - oparta na bezbłędnie napisanych dialogach opowieść rozgrywająca się w barze, który staje się polem walki o miłość. Błyskotliwy, neurotyczny artysta-idealista zakochany do szaleństwa, intelektualna dowcip, bardzo kameralna forma i dość gorzki wydźwięk - gdyby Woody Allen był nieco mniej egocentryczny, a bardziej uzdolniony scenopisarsko, mógłby stworzyć właśnie taki film. Wybitny Ethan Hawke - polecam sprawdzić!
Zakochany Szekspir
Gwiazdorski duet Joseph Fiennes i Gwyneth Paltrow w obsypanej Oscarami komedii romantycznej, opowiadającej o młodzieńczych latach Williama Szekspira i kulisach powstania jego najgłośniejszego dramatu. Mam to tego działa wielki sentyment: jest niezmiennie autentyczny, wspaniale łączy historyczną fantazję z metatekstualną zabawą, proponując pełną wdzięku opowieść o miłości, sztuce i... iluzji.
Focus
Will Smith w roli doświadczonego oszusta, który zakochuje się w pięknej złodziejce (Margot Robbie), co komplikuje ich zawodowe relacje. Stylowy kryminał o świecie zawodowych oszustów, którzy już zapomnieli, jak to jest dzielić z kimś szczere uczucie. I w ogóle: jak to jest być z kimś szczerym.
W nogi
1. sezon serialowego thrillera. Oto idealne wakacje czterech przyjaciółek zamieniają się w mroczną i niebezpieczną przygodę po skrzyżowaniu ścieżek z jednymi z najgroźniejszych przestępców w Europie.
Euforia 3
Poza tym w tym tygodniu „Euforia” powróciła z 3. sezonem - pierwszy odcinek znajdziecie już w bibliotece platformy, a kolejne będą tam wpadać co poniedziałek (w sumie będzie ich 8). Póki co tytuł raczej rozczarowuje, ale wciąż ma w sobie coś, co sprawia, że chce się to oglądać.
