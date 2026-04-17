Co obejrzeć w HBO Max w weekend? 5 tytułów, a jeden ominął nasze kina

To właśnie weekend jest tym krótkim wycinkiem tygodnia, w okolicach którego serwisy streamingowe dodają do swoich bibliotek najciekawsze tytuły. Nie inaczej jest i tym razem w przypadku HBO Max: serwis wzbogacił właśnie swoją ofertę o piękny, klimatyczny film, który niestety ominął polskie kina - a szkoda, bo to wspaniale wyreżyserowane, napisane i bezbłędnie zagrane dzieło. Poza tym warto pamiętać, że co tydzień pojawiają się nowe odcinki świetnych seriali: „Wielkiego powrotu”, „Roostera”, „Hacks”, „Euforii”, „Georgie’go i Mandy”, „Przywilejów”, „The Pitt” czy „Miry” oraz „Tej innej siostry Bennet”.



Na co jeszcze warto rzucić okiem w ten weekend?

HBO Max: co obejrzeć w ten weekend? Nowości - TOP 5

Blue Moon

Bardziej teatralny spektakl niż film - oparta na bezbłędnie napisanych dialogach opowieść rozgrywająca się w barze, który staje się polem walki o miłość. Błyskotliwy, neurotyczny artysta-idealista zakochany do szaleństwa, intelektualna dowcip, bardzo kameralna forma i dość gorzki wydźwięk - gdyby Woody Allen był nieco mniej egocentryczny, a bardziej uzdolniony scenopisarsko, mógłby stworzyć właśnie taki film. Wybitny Ethan Hawke - polecam sprawdzić!

Zakochany Szekspir

Gwiazdorski duet Joseph Fiennes i Gwyneth Paltrow w obsypanej Oscarami komedii romantycznej, opowiadającej o młodzieńczych latach Williama Szekspira i kulisach powstania jego najgłośniejszego dramatu. Mam to tego działa wielki sentyment: jest niezmiennie autentyczny, wspaniale łączy historyczną fantazję z metatekstualną zabawą, proponując pełną wdzięku opowieść o miłości, sztuce i... iluzji.

Focus

Will Smith w roli doświadczonego oszusta, który zakochuje się w pięknej złodziejce (Margot Robbie), co komplikuje ich zawodowe relacje. Stylowy kryminał o świecie zawodowych oszustów, którzy już zapomnieli, jak to jest dzielić z kimś szczere uczucie. I w ogóle: jak to jest być z kimś szczerym.

W nogi

1. sezon serialowego thrillera. Oto idealne wakacje czterech przyjaciółek zamieniają się w mroczną i niebezpieczną przygodę po skrzyżowaniu ścieżek z jednymi z najgroźniejszych przestępców w Europie.

Euforia 3

Poza tym w tym tygodniu „Euforia” powróciła z 3. sezonem - pierwszy odcinek znajdziecie już w bibliotece platformy, a kolejne będą tam wpadać co poniedziałek (w sumie będzie ich 8). Póki co tytuł raczej rozczarowuje, ale wciąż ma w sobie coś, co sprawia, że chce się to oglądać.

Michał Jarecki 17.04.2026 18:31

