HBO Max ujawniło pozostałe premiery na kwiecień 2026. Nie mogę oczu oderwać
W kwietniu 2026 HBO Max zaserwowało nam już mnóstwo znakomitych nowości. Ale tempa nie zwalnia. Raczej dociska pedał gazu do dechy. Przed nami jeszcze wiele świetnych premier, których nie można przegapić.
Reszta tegorocznego kwietnia zapowiada się na HBO Max równie gorąco, co dotychczasowe tygodnie. Po wyśmienitych nowościach, dla których użytkownicy platformy stracili już głowy, nadchodzą kolejne. Być może nawet mocniejsze. W końcu wśród premier na nadchodzące dni znalazł się powrót uwielbianego na całym świecie serialu.
HBO Max - premiery na kwiecień 2026:
Blue Moon
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 100 minut
- Reżyser: Richard Linklater
- Aktorzy: Ethan Hawke, Bobby Cannavale, Margaret Qualley
- Ocena IMDB: 6,8/10
Ten film miał dwie szansę na Oscara. Niestety, najbardziej pożądanej statuetki w branży filmowej nie zdobył ani za scenariusz oryginalny, ani za pierwszoplanową rolę męską. Nie znaczy to oczywiście, że nie warto go obejrzeć. Pominięty przez Akademię Ethan Hawke wciela się w Lorenza Harta - artystę, którego prześladują demony alkoholizmu, pożądania i tęsknoty za prawdziwą sztuką. Akcja produkcji rozgrywa się w barze, a cała narracja swą siłę opiera na błyskotliwych dialogach. Ach, wygląda i brzmi wspaniale.
Premiera w HBO Max 17 kwietnia.
Stamtąd: 4. sezon
- Lata emisji: 2022-
- Liczba sezonów: 4
- Twórca: John Griffin
- Aktorzy: Harold Perrineau, Catalina Sandino Moreno, Eion Bailey
- Ocena IMDB: 7,8/10
Od paru lat oglądamy ten serial jak niegdyś "Lost: Zagubionych". Porównanie nie jest przypadkowe. Na liście płac znajdziemy mnóstwo znanych z kultowego serialu nazwisk. Prócz tego skojarzenia narzuca sposób prowadzenia narracji. Choć akcja rozgrywa się w zupełnie innym miejscu, wciąż jest ono pełne tajemnic. A twórcy zamiast je rozwiązywać, tylko je mnożą. Zaraz będą musieli to zmienić. Jak już wiadomo, 4. sezon to początek końca. Po nim fanów czeka jeszcze tylko jedna odsłona produkcji.
Lalka
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 80 minut
- Reżyseria: Sophie Beaulieu
- Aktorzy: Vincent Macaigne, Cecile de France, Zoe Marchal
- Ocena IMDB: 6,9/10
Nie martwcie się. To nie jest jakaś niezapowiedziana adaptacja powieści Bolesława Prusa. W tym wypadku chodzi o film francuski. Opowiada on o Remim, który wciąż rozpacza po rozstaniu z ukochaną. Żyje przy tym z lalką Audrey. Gdy ta ożywa, jego świat staje na głowie. Dzięki temu film zapowiada się na nieco surrealistyczną komedię romantyczną.
Półbrat
- Lata emisji: 2026
- Liczba sezonów: 1
- Twórca: Richard Gadd
- Aktorzy: Jamie Bell, Richard Gadd, Neve McIntosh
W 2024 roku Richard Gadd stał się bardzo gorącym nazwiskiem. Wszystko przez "Reniferka", który zawrócił w głowach użytkownikom Netfliksa na całym świecie. Teraz jego twórca powraca z zupełnie nowym serialem. Tym razem przedstawi historię rozciągającej się na 40 lat relacji dwóch skłóconych ze sobą braci. Może taki krótki opis fabuły nie brzmi zbyt zachęcająco, ale trailer dowodzi, że od ekranu nikt nie będzie mógł się oderwać.
Anakonda
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 99 minut
- Reżyser: Tom Gormican
- Aktorzy: Jack Black, Paul Rudd, Steve Zahn
- Ocena IMDB: 5,6/10
Nowa "Anakonda" opowiada o grupie przyjaciół w kryzysie wieku średniego. Za młodu wszyscy uwielbiali film "Anakonda". A teraz zamierzają nakręcić jego remake. Gdy tylko wyruszają do dżungli... cóż, nic nie idzie po ich myśli. Nie spodziewajcie się więc tradycyjnego nostalgicznego sequela hitu sprzed lat. To metasequel, który lubi robić sobie jaja. Nie zdziwcie się jednak, jeśli zauważycie w nim znajome z oryginału twarze.
HBO Max - pełna lista premier na kwiecień 2026:
16 kwietnia
- W nogi, odc. 1-8
- Zakochany Szekspir
17 kwietnia
- CJ7
- Blue Moon
- Focus
18 kwietnia
- Cena zwycięstwa
- Happy Feet: Tupot małych stóp
- Happy Feet: Tupot małych stóp 2
- Ramy Youssef: Zakochanie
20 kwietnia
- Stamtąd IV, odc. 1
- The Floor VII, odc .1
22 kwietnia
- Body Cam X
23 kwietnia
- Holiday
- Piksele
- Lalka
24 kwietnia
- Półbrat, odc. 1
- Eileen
- Anakonda
- Moja noc
25 kwietnia
- Mój stryj Jens
- Millerowie
30 kwietnia
- 4 Blocks, odc. 1-6
- 4 Blocks II, odc. 1-7
- 4 Blocks III, odc. 1-6
- Boska Sarah Bernhardt