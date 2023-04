Elizabeth Olsen zada ponad 40 ciosów nożem. HBO Max pod koniec kwietnia zasypie nas mocnymi serialami

Dwa dni później - w czwartek - odbędzie się premiera pierwszych dwóch epizodów miniserii HBO z Elizabeth Olsen i Jessem Plemonsem. Będzie to kryminał oparty na prawdziwych wydarzeniach. 13 czerwca 1980 roku Candy Montgomery z Teksasu za pomocą siekiery zabiła swoją sąsiadkę i przyjaciółkę z kościelnego kółka, Betty Gore. Nazywana "przykładną panią domu, żoną i matką", która miała na pozór wszystko, Montgomery została oskarżona o morderstwo pierwszego stopnia. Swej ofierze zadała ponad 40 ciosów.



Ta przerażająca historia została w książce non-fiction "Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs" oraz w artykułach tworzonych dla "Texas Monthly" - i to właśnie z tych publikacji będzie czerpać miniserial. Produkcja opowie zatem historię dwóch par żyjących w małym teksańskim miasteczku. Zwyczajnych, nudnych par, które zajmują się przyziemnymi sprawami, chadzają do kościoła i płacą podatki. Słowem: wzorowi obywatele. Do czasu. Wspomniana Olsen wcieli się właśnie w Candy Montgomery. Jest na co czekać.