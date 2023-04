Widzowie podzieleni w ocenie "#BringBackAlice". Zgadzają się w jednym: dźwięk jest tragiczny

"#BringBackAlice" to nowy polski serial oryginalny HBO Max. Jego twórcy wprowadzają nas do świata bananowej młodzieży, która ucieka w narkotyki, równie chętnie co w przygodny seks. Do tego podciera się banknotami i jeździ wypasionymi furkami. Patrzy się na to z przymrużeniem oka, bo mamy przecież do czynienia z kalką zachodnich wzorców. Taka "Szkoła dla elity" pomieszana z "Euforią".



Opinie na temat "#BringBackAlice" rozciągają się od sasa do lasa. Ci, co się zachwycają, nieraz zwracają uwagę na liczne wady, przez które inni nie mogli przebrnąć przez dwa pierwsze odcinki. Jeszcze inni machają na serial ręką, twierdząc, że to zwykły średniaczek. I chociaż zdania są podzielone, jest coś, co łączy wszystkich widzów.