HBO Max wjeżdża w weekend z nowym polskim serialem, którego nie musimy się wstydzić. Co obejrzeć w serwisie?

O co tu chodzi? Mieszkańcy Trójmiasta są wstrząśnięci zaginięciem pewnej popularnej influencerki - Alicji Stec (w tej roli Helena Englert). Mija rok - wydaje się, że intensywne poszukiwania spełzły na niczym, jednak pewnego dnia nastolatka zostaje odnaleziona w dziwnych, trudnych do wyjaśnienia okolicznościach. Internetowa idolka i przedstawicielka tzw. bananowej młodzieży niemal nic nie pamięta - próbuje zatem odtworzyć miniony czas ze strzępków informacji, fragmentarycznych wspomnień i mrocznych flashbacków. Niestety, nie wszyscy wierzą w to, że Alicja naprawdę straciła pamięć.



Co więcej - okazuje się, że dokładnie tego samego dnia bez śladu zniknęła również inna nastolatka, Weronika. Jej brat, Tomek, podejrzewa, że to Stec jest kluczem do odnalezienia siostry. Powrót influencerki staje się też źródłem konfliktów w grupie jej przyjaciół, których łączy pewien mroczny sekret.



"#BringBackAlice" z jednej strony bezwstydnie czerpie z gatunkowych schematów, a z drugiej - potrafi zaskoczyć i dać coś od siebie. Bohaterowie są interesujący i wiarygodni, komentarz społeczny potrafi trafić w sedno, teledyskowa estetyka na wzór "Euforii" wspaniale kontrastuje z atmosferą niepokoju, a całość wciąga i potrafi sprawić, że zasiedzimy się przed telewizorem - chcąc koniecznie odkryć, dokąd to wszystko zmierza. Zgadza się - HBO dało nam kolejną udaną polską produkcję.