James Bond i kultowa "Diuna" znikają z HBO Max. 50 tytułów będzie dostępnych do końca kwietnia

Dramat romantyczny "Zanim się pojawiłeś" skupia się na Louisie "Lou" Clark, mieszkance niewielkiego angielskiego miasteczka, która zostaje zatrudniona jako opiekunka Willa Traynora. Energiczna i żywiołowa kobieta zderza się z zimną i cyniczną postawą młodego bankiera, którego osobowość diametralnie zmieniła się na skutek tragicznego wypadku. Lou, coraz bardziej zbliżając się do Willa, postanawia dać z siebie wszystko, by pokazać mu, że mimo niepełnosprawności, która go dotknęła, warto żyć i cieszyć się życiem. W rolach głównych wystąpili Emilia Clarke i Sam Claflin.