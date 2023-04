Nowy "True Detective" i "Harry Potter". Najważniejsze zapowiedzi seriali od serwisu Max

Fanów "Gry o tron" z pewnością ucieszyło oficjalne ogłoszenie nowego spin-offu: "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight", o którym pisaliśmy już wczoraj (jego scenarzystą będzie sam George R.R. Martin - złośliwi zauważają, że teraz pisarz znalazł sobie kolejną wymówkę, byle tylko nie musieć ślęczeć nad kolejnymi rozdziałami "Wichrów zimy"). Sporo szumu wywołała też zapowiedź serialu w uniwersum "Obecności". Ma on być kontynuacją historii opowiedzianej we wszystkich kinowych filmach.



O czym jeszcze opowiedziano na konferencji?