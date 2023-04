Serial "Harry Potter" ma szansę wreszcie pokazać wątki, o których filmy zapomniały. Mam kilka typów

Decyzja o zrealizowaniu serialu "Harry Potter" wielu osobom wydaje się irracjonalna - przede wszystkim z racji tego, że filmy adaptujące prozę J.K. Rowling wciąż cieszą się olbrzymią popularnością, a dla większości fanów z całego świata czarodziej w okularach ma twarz Daniela Radcliffe'a. Ostatnia odsłona serii trafiła do kin niecałe dwanaście lat temu, czyli, umówmy się, dość niedawno.



Rzecz w tym, że Warner poległ na "Fantastycznych zwierzętach" (który to cykl został już - na szczęście! - zamknięty). To była naprawdę spektakularna porażka - franczyza, która wciąż ma się świetnie i potrafi wygenerować rekordowe zainteresowanie (patrz: "Dziedzictwo Hogwartu"), nie potrafiła zachęcić widzów do kupna biletów. Rozczarowani "Zbrodniami Grindelwalda" odbiorcy nie mieli ochoty na kolejny kiepsko napisany film skupiający się na nieciekawych postaciach.



A przecież Rowling stworzyła całe mnóstwo wątków, które fani książek z radością zobaczyliby na ekranach. I właśnie to poniekąd tłumaczy decyzję o nowej adaptacji - Warner i HBO nie będą uwiązani twarzami, estetyką czy poszczególnymi elementami fabuły, czy to pominiętymi, czy zmodyfikowanymi w przekładzie z medium na medium. Co więcej, będą mogli tworzyć swojego "Harry'ego Pottera" już z myślą o spin-offach, prequelach czy sequelach, przygotować pod nie grunt i mieć pewność, że w razie czego bez problemu zaangażują do nich powracające nazwiska. Przypomnę, że widzowie często źle reagują na recasty, a sporej części oryginalnej obsady nie ma już wśród nas. Warto wspomnieć też o możliwości pewnej aktualizacji tej serii - chyba nikt nie ma wątpliwości, że HBO spróbuje uczynić ją bardziej inkluzywną, choćby dlatego, by nieco załagodzić kontrowersje wokół Rowling.