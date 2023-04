W ostatnich miesiącach Warner Bros. Discovery zajmowało się przede wszystkim cięciem kosztów po fuzji i reorganizacją zarządzania, co - siłą rzeczy - wpłynęło na sytuację na giełdzie. Po głośnej konferencji, na której przedstawiono plany zmiany platformy streamingowej HBO Max w Max (co nie było żadnym zaskoczeniem, bowiem mówiło się o tym od miesięcy), akcje firmy spadły o prawie 6 proc. do 14,05. Oczywiście, był to dzień ogólnie spadkowy również dla konkurencji - tam jednak doszło do spadków na poziomie 2-3 proc.



Werdykt Wall Street w sprawie planów Warner Bros. Discovery jeszcze nie zapadł, ale natychmiastowa reakcja inwestorów wskazuje, że firma ma przed sobą jeszcze długą drogę do uporządkowania strategii rozwoju w dobie streamingowych wojen. Przypomnę, że pod koniec ubiegłego roku akcje przedsiębiorstwa spadły poniżej progu 10 dol., gdy firma zmagała się z restrukturyzacją i modyfikacją sposobu działania. Od stycznia oscylują w przedziale 14-16 dol.