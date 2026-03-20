Polskie kina przestraszyły się tego horroru. Wreszcie odnalazł się na VOD

O tym horrorze zrobiło się niedawno głośno. W końcu zaangażował się w niego sam Jordan Peele. Dlatego polscy fani kina grozy tak go wyczekiwali. Miał trafić na wielkie ekrany, ale wyleciał z kalendarza premier. W końcu jednak "Jestem nim" ("Him") dotarło do naszego kraju. Pojawiło się na platformach VOD.

Rafał Christ
Zapowiedzi "Jestem nim" od początku były tajemnicze. Zwiastuny niewiele zdradzały, a i opisy fabuły były szczątkowe. Dowiedzieliśmy się jedynie, że to historia młodego zdolnego futbolisty, który doznaje kontuzji potencjalnie kończącej karierę. Z tego względu trafia do ośrodka prowadzonego przez legendarnego sportowca. W miarę jak odzyskuje sprawność, odkrywa przerażającą prawdę stojącą za wielkością.

Brzmiało to wszystko o tyle ciekawie, że w projekt jako producent zaangażował się sam Jordan Peele - twórca "Uciekaj!" czy "To my". Jego nazwisko działa jak wabik na fanów horrorów. Dlatego wszyscy tak wyczekiwali premiery "Jestem nim". Wraz z pierwszymi recenzjami entuzjazm jednak opadł. Na Rotten Tomatoes film zebrał bowiem zaledwie 31 proc. pozytywnych opinii od krytyków.

"JESTEM NIM" OBEJRZYSZ NA:
Prime Video
JESTEM NIM
Prime Video
CANAL+
JESTEM NIM
CANAL+
Apple TV+
JESTEM NIM
Apple TV+
Jestem nim - nowy horror na VOD

"Jestem nim" zadebiutowało w Stanach Zjednoczonych jeszcze we wrześniu 2025 roku. U nas miało pojawić się na wielkich ekranach dopiero pod koniec listopada. Jednakże wieść, że film nie jest zbyt udany, szybko się rozeszła. Polski dystrybutor wycofał się więc z wprowadzenia produkcji do kin. Nie wiadomo było, czy w ogóle dotrze do naszego kraju.

"Jestem nim" po prostu zaginęło. Nikt o tym filmie nie mówił, nikt się nim nie interesował. Aż w końcu cichaczem wleciał na VOD. Stało się to dosłownie przed chwilą. Już teraz możemy się więc przekonać, czy rzeczywiście słusznie ominął polskie kina i jest tak zły, jak twierdzą krytycy.

Na ten moment "Jestem nim" jest dostępne na różnych platformach VOD za dodatkową opłatą - ceny kupna lub wypożyczenia różnią się w zależności od serwisu. Nie wiadomo kiedy i do jakiej usługi streamingowej wpadnie, żebyśmy mogli go obejrzeć w ramach subskrypcji.

Rafał Christ
20.03.2026 14:56
