Polskie kina przestraszyły się tego horroru. Wreszcie odnalazł się na VOD

Ładowanie...

Zapowiedzi "Jestem nim" od początku były tajemnicze. Zwiastuny niewiele zdradzały, a i opisy fabuły były szczątkowe. Dowiedzieliśmy się jedynie, że to historia młodego zdolnego futbolisty, który doznaje kontuzji potencjalnie kończącej karierę. Z tego względu trafia do ośrodka prowadzonego przez legendarnego sportowca. W miarę jak odzyskuje sprawność, odkrywa przerażającą prawdę stojącą za wielkością.



Brzmiało to wszystko o tyle ciekawie, że w projekt jako producent zaangażował się sam Jordan Peele - twórca "Uciekaj!" czy "To my". Jego nazwisko działa jak wabik na fanów horrorów. Dlatego wszyscy tak wyczekiwali premiery "Jestem nim". Wraz z pierwszymi recenzjami entuzjazm jednak opadł. Na Rotten Tomatoes film zebrał bowiem zaledwie 31 proc. pozytywnych opinii od krytyków.

"Jestem nim" zadebiutowało w Stanach Zjednoczonych jeszcze we wrześniu 2025 roku. U nas miało pojawić się na wielkich ekranach dopiero pod koniec listopada. Jednakże wieść, że film nie jest zbyt udany, szybko się rozeszła. Polski dystrybutor wycofał się więc z wprowadzenia produkcji do kin. Nie wiadomo było, czy w ogóle dotrze do naszego kraju.

"Jestem nim" po prostu zaginęło. Nikt o tym filmie nie mówił, nikt się nim nie interesował. Aż w końcu cichaczem wleciał na VOD. Stało się to dosłownie przed chwilą. Już teraz możemy się więc przekonać, czy rzeczywiście słusznie ominął polskie kina i jest tak zły, jak twierdzą krytycy.

Na ten moment "Jestem nim" jest dostępne na różnych platformach VOD za dodatkową opłatą - ceny kupna lub wypożyczenia różnią się w zależności od serwisu. Nie wiadomo kiedy i do jakiej usługi streamingowej wpadnie, żebyśmy mogli go obejrzeć w ramach subskrypcji.

Rafał Christ 20.03.2026 14:56

Ładowanie...