Wielka aktualizacja horrorów na Amazonie. Do Halloween nie będziecie się nudzić

Jak to jest z tym kościołem? Czy Watykan czegoś przed nami nie ukrywa? To są pytania, które "Stygmaty" zadają głośno. To bowiem historia ateistki, na której ciele pojawiają się tajemnicze rany - tytułowe stygmaty. To dzieło Boga, szatana czy jedno wielkie oszustwo? Pewien ksiądz postanawia to wyjaśnić, a my otrzymujemy tyleż stylowy, co gęsty horror religijny.



Film dostępny na Amazon Prime Video.