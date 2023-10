Niepozorny horror lepszy od nowego "Egzorcysty"? Oba filmy łączy nie tylko dzień premiery

Ambicje często przewyższają wykonanie, ale "Totally Killer" to wciąż zabawny i krwawy film, łączący ze sobą kilka gatunków naraz.



"Totaly Killer" to antynostalgiczny ejtisowy slasher, na jaki czekaliśmy. Wypełniają go śmiechy, morderstwa i błazenady podróży w czasie.



Unikalny i ambitny, ten film jest bezpardonowo głupiutki i z tego powodu płynie z niego jeszcze więcej radochy

- czytamy w recenzjach.