Oto najlepsze platformy streamingowe do oglądania horrorów. Napędzą wam niezłego stracha

Portal ComicBook stworzył ranking najlepszych platform streamingowych do oglądania horrorów w 2023 roku. Wygrywa go, niestety, Shudder. Czemu niestety? Bo serwis jest niedostępny w Polsce, a przecież to usługa dedykowana właśnie kinu grozy. Podobnie zresztą znajdujący się w zestawieniu nieco dalej Peacock, na którym w przyszłym miesiącu ma pojawić się wyczekiwana adaptacja gry "Five Nights at Freddy". U nas prawa do dystrybucji produkcji ma UIP i zamierza wprowadzić ją na wielkie ekrany 27 października.