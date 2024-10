Ten film bardzo mnie zaskoczył i wzruszył. Odpalcie go sobie w ten weekend - nie pożałujecie

"How to Have Sex" to obraz tego, że dojrzewanie jest wspaniałą, ale jednocześnie pełną rozterek przygodą. Reżyserka z wyjątkową wrażliwością pokazuje, że to właśnie na barkach dorastających ludzi spoczywa wiele oczekiwań. Znajdziemy tu sporo schematów, które dobrze znamy z innych obrazów coming-of-age, ale nie przeszkadza to w odbiorze filmu - podczas seansu wraz z bohaterką skupiamy się bardziej na analizowaniu jej poczynań, targających nią emocji, a jednocześnie kibicujemy jej w podejmowaniu kolejnych decyzji. Oglądanie "How to Have Sex" jest mocno angażujące i rzeczywiście można zatopić się w jego leniwej i dusznej atmosferze.