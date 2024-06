Jeden z najpiękniejszych filmów roku nareszcie w streamingu. Daisy Ridley jest tu wspaniała

Reżyserka tka opowieść z niuansów i subtelności. Co ciekawe, ten typ filmu mógłby łatwo wykoleić się na kiepskim castingu. Fran to centrum, serce, esencja obrazu - reszta pozostaje tłem. Okazuje się jednak, że Daisy Ridley była strzałem w dziesiątkę - jest wspaniała i to nie dlatego, że odzywa się dopiero po 20 minutach (uprzedzam: to nieśpieszny, dość statyczny film). Wie, że całość spoczywa na jej barkach, na szczęście doskonale czuje tę formę. To dzięki niej Fran nie jest konglomeratem stereotypów - jeśli spodziewacie się typowego portretu samotnej, społecznie niezręcznej dziewczyny, będziecie zaskoczeni. Sprawia wrażenie zagadki, zdaje się bujać w obłokach; operuje mikroekspresją, a spojrzeniem zdaje się błądzić, patrzeć nie na kogoś, a przez kogoś. To kreacja nadająca postaci pełną autonomię.



Dlatego też „Czasem myślę o umieraniu” jest filmem innym - kroczy swoją ścieżką. Lambert postawiła na delikatność, czułość i empatię. Zaoferowała widzom medytację nad samotnością, wręcz poetycką eksplorację izolacji i trudów interakcji. I piękna, które może się w nich czaić. Wspaniałe antidotum na niedołężne i wtórne filmy o samotnikach.



