CANAL+ online: TOP 5 świetnych nowości, na które warto rzucić okiem w ten weekend

Fabuła "Księgi luster" skupia się na Royu Freemanie, byłym detektywie wydziału zabójstw, który zostaje poddany nowatorskiej terapii choroby Alzheimera. By ćwiczyć pamięć, wraca do brutalnej sprawy morderstwa profesora college'u, Josepha Widera - okazuje się, bowiem, że oczekujący na wyrok śmierci więzień, którego Roy osobiście aresztował, twierdzi, że jest niewinny. Detektyw postanawia poprosić byłego partnera, by pomógł mu w śledztwie, co prowadzi do odkrycia narosłej przez lata warstwy kłamstw.