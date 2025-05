Poznajcie Ironheart - nowy Iron Man od Marvela będzie kobietą

Co przy tym ciekawe, zapowiedziany już w 2020 r. serial poświęcony tej postaci nakręcono już dawno temu, ale Marvel dopiero teraz zdecydował się go dołączyć do biblioteki z Disney+. Mamy tutaj do czynienia z miniserial, na którą składać się będzie łącznie sześć odcinków. Fabularnie osadzony jest już po „Czarnej Panterze 2” i opowie o powrocie Riri Williams do Chicago.