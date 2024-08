SkyShowtime otwiera się na nasze produkcje. Wielkie polskie hity kinowe zmierzają na platformę

Do tej pory raczej próżno było szukać polskich hitów w ofercie SkyShowtime - jednej z najciekawszych streamingowych bibliotek dostępnych na polskim rynku. Lada moment ma się to zmienić. Już 16 sierpnia do serwisu mają trafić wielkie kinowe przeboje ostatnich lat, za dystrybucję których odpowiada firma Kino Świat. Wśród tytułów, które dostępne będą na platformie znajdą się m.in. filmy Wojtka Smarzowskiego, Władysława Pasikowskiego czy Jana Komasy. Po ogłoszeniu dwóch nowych produkcji oryginalnych SkyShowtime (seriali "Śleboda" i "Langer"), będzie to kolejny krok przedstawicieli serwisu mający na celu rozbudowanie oferty dla polskiej publiczności.