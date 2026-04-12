Kiedy powróci Jedyna? Uwielbiany serial Apple TV wraca

W świecie seriali chyba istnieje coś takiego jak Prawo Vince'a Gilligana, które brzmi: jeśli jest on częścią jakiegoś projektu, ten ma automatycznie większe szanse na sukces. Gilligan stoi przede wszystkim za "Breaking Bad", ale także za "Zadzwoń do Saula", "Samotnymi strzelcami" oraz "Z Archiwum X". "Jedyna" to jego najnowsze, osadzone w gatunku science fiction, dzieło, którego 1. sezon jest uznawany za kawał dobrej telewizji, która pobudza intelekt widza i nieraz odnosi się do problemów współczesności.

"Najbardziej nieszczęśliwa osoba na Ziemi próbuje uratować świat przed szczęściem" - mniej więcej tak brzmi enigmatyczny i zagadkowy opis serialu. Jego główną bohaterką jest Carol Sturka (Rhea Seehorn). Kobieta jest jedną z nielicznych osób, której nie opanował tajemniczy wirus z kosmosu. Za jego sprawą mieszkańcy Ziemi zostali zainfekowani pasożytem, który sprawia, że ludzkość staje się jednym bytem.

Pozytywny odbiór "Jedynej" w oczywisty sposób sprowokował do pytań na temat przyszłości serialu. Od jakiegoś czasu wiadomo, że drugi sezon powstanie - Apple zamówiło bowiem od razu dwa sezony. W rozmowie ze ScreenRant gwiazda serialu, Karolina Wydra ujawniła, że zdjęcia do drugiego sezonu rozpoczną się jesienią tego roku. Aktorka stwierdziła, że nie może się doczekać ponownego spotkania z członkami obsady:

Nie mogę się doczekać. Rhea nie mogła się z nami spotkać, bo pracowała. Samba [Schutte], [Carlos-Manuel] Vesga i ja, spotkaliśmy się wczoraj na kawie i mamy tak piękną więź, we czwórkę, i naprawdę się kochamy, troszczymy o siebie i trzymamy za siebie kciuki. Nie mogę się doczekać, aż będziemy w jednym mieście, bo Vesga mieszka w Kolumbii, więc nie widujemy się tak często. Nie mogę się doczekać, aż będziemy razem codziennie. Nie wiem, kiedy wrócimy, ale nie mogę się doczekać. Odliczam dni. Kiedyś jesienią [śmiech].

Oznacza to, że choć twórcy planują jesienią wznowić zdjęcia do "Jedynej", data premiery drugiego sezonu pozostaje tajemnicą. Pierwszy, premierowy zadebiutował w listopadzie 2025 roku. Biorąc pod uwagę to, zapowiedzi aktorki co do powrotu na plan zdjęciowy i wszelkie poboczne okoliczności, można przypuszczać, że serial powróci w 2027 roku, a jeśli tak, to raczej w późnej jego części, podobnie jak w przypadku 1. sezonu.

"Jedyna" zaintrygowała swoim konceptem i jego wykonaniem cały świat. Przykuła również uwagę w sezonie nagród - wcielająca się w główną rolę Rhea Seehorn otrzymała za swoją rolę Złoty Glob. Uwagę polskiej publiczności mocno zaś przykuła postać Zosi, w którą wcieliła się wspomniana wyżej Karolina Wydra, polsko-amerykańska aktorka, mająca na koncie role w takich produkcjach jak "Wcielenie", "Czysta krew", "Miasto zła", "Pete kombinator".

"Jedyna" jest dostępna do obejrzenia na Apple TV.

Adam Kudyba 12.04.2026 08:12

