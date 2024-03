John Cena wręczył Oscara całkowicie nago. O co chodziło?

John Cena to amerykański sportowiec oraz aktor. Na wielkim ekranie mogliśmy oglądać go m.in. w filmie „Szybcy i wściekli 10”. Pojawił się także w głośnej produkcji „Barbie”, gdzie odegrał rolę jednego z Kenów. Można śmiało stwierdzić, że ostatnio nie próżnuje, jeżeli chodzi o filmowe występy. Nie od dziś wiadomo również, że John Cena jest człowiekiem zabawnym. Co poniektórzy do tej pory cytują w przestrzeni internetowej słynne zdanie „His Name is John Cena!”, które swoje memiczne triumfy świętowało w 2015 roku. Ostatnie wydarzenie podczas gali jest chyba ciągiem dalszych nieustających żartów.