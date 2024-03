Gala rozdania Oscarów 2024 należała do "Oppenheimera". Jak sobie poradzili jego konkurenci?

Po tegorocznych nominacjach do Oscarów można dojść do wniosku, że Amerykańska Akademia uwielbia długie filmy. "Oppenheimer" ze swoim 3-godzinnym metrażem to jeszcze nic. Martin Scorsese zaszalał bowiem jeszcze bardziej. Jego "Czas krwawego księżyca" trwa aż 3,5 godziny. Na szczęście czas ten nie zostaje zmarnowany. 11 nominacji do najbardziej pożądanych nagród w branży zdaje się to potwierdzać. Produkcja nie otrzymała jednak żadnej statuetki.