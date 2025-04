John Cena powraca jako Peacemaker w nowym teaserze. Znamy datę premiery 2. sezonu serialu Max

Choć John Cena grał tytułową postać jeszcze w czasach DCEU, wiatr zmian nie pozbawił go pracy, a zarządzający DCU Gunn nie skreślił go. Jak możemy zobaczyć na poniższym, udostępnionym przez Max wideo, platforma zapowiedziała pojawienie się w swojej ofercie konkretnych produkcji. Oprócz "The Last Of Us" i "It: Welcome To Derry" możemy zobaczyć materiały z drugiego sezonu "Peacemakera".