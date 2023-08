"John Wick 5" jednak powstanie? Reżyser stawia warunki

Tak, Keanu i ja rozmawialiśmy na ten temat. Keanu, gdyby go teraz spytać, czy zrobiłby "Johna Wicka 5" odpowiedziałby: "ku*** tak!". Potem zapytałby, jakby to miało wyglądać i przyznał, że nie ma pieprz***** pojęcia. I uwierz mi, to nie jest na zasadach "dzisiaj to wymyślimy".



Mamy dużo kawałków tej układanki, mamy mnóstwo pomysłów, mamy mnóstwo rzeczy, których nie wykorzystaliśmy, albo nie zrobiliśmy do tej pory. Nie mam wątpliwości, że wymyślimy sporo wspaniałych kawałków. Wszystko sprowadza się do pytania: "jaka będzie główna oś akcji?". Opowiadamy o mitach. To jest jak baśń. Jakie jest przesłanie w baśni? Jaki jest morał tej historii?