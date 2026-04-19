Widzowie czekają na opóźniony thriller od Apple TV. Podobno w końcu go zobaczą

Zamach na Charliego Kirka, amerykańskiego prawicowego aktywistę politycznego, który przeprowadzono na początku września 2025 roku, odbił się na świecie szerokim echem. W związku z tym, że był to wówczas gorący temat, Apple TV podjął decyzję o przesunięciu daty premiery swojego nowego thrillera o tytule "Specjalistka" ("The Savant"), który miał zadebiutować pod koniec września ubiegłego roku. Dlaczego? Fabuła produkcji koncentrowała się bowiem na zagadnieniu terroryzmu wewnątrz USA i w obliczu rzeczywistej tragedii serwis wstrzymał się z publikacją odcinków.

Zabójstwo Kirka i premiera "Specjalistki" po prostu niefortunnie zbiegły się w czasie. Thriller Apple TV opiera się bowiem na artykule Andrei Stanley, dziennikarki w magazynie "Cosmpolitan", o tytule "Is It Possible to Stop a Mass Shooting Before It Happens?". Stanley wzięła w nim na tapet temat masowych strzelanin i przeanalizowała, czy można je powstrzymać, zanim w ogóle się wydarzą. W związku z tym serwis zdecydował się przesunąć premierę serialu. Jessica Chastain, odtwórczyni głównej roli, niedawno się na ten temat wypowiedziała.

Jessica Chastain zapewnia, że thriller Specjalistka pojawi się w Apple TV

Podczas ceremonii wręczenia nagród Breakthrough Prize w Santa Monica, która odbyła się w sobotę, Chastain potwierdziła, że Apple TV nie zrezygnował z premiery "Specjalistki" i że produkcja w końcu ujrzy światło dzienne:

Wcześniej mówiłam: "Nie wiem, czy to zobaczymy", ale teraz mogę powiedzieć: "Zobaczymy to" - ujawniła Chastain.

Aktorka nie podała jednak choćby orientacyjnej daty premiery. Variety doniósł, że, zgodnie z doniesieniami źródeł, Apple TV planuje pokazać serial w lipcu tego roku. Oznacza to, że zadebiutowałby niemal rok później. Cóż, lepiej późno, niż wcale.

Jessica Chastain w serialu Specjalistka. Fot. materiały prasowe Apple TV

Wcześniej Chastain, która jest również producentką wykonawczą "Specjalistki", napisała w oświadczeniu na Instagramie, że zgadza się z decyzją Apple, jednak ma nadzieję, że subskrybenci serwisu wkrótce go zobaczą. Platforma podkreśliła natomiast, że decyzja o przełożeniu premiery została podjęta "po dokładnym rozważeniu", a thriller zadebiutuje w przyszłości.

Miniserial "Specjalistka" skupia się na Jodi Goodwin, tytułowej specjalistce, która infiltruje grupy propagujące w sieci nienawiść, aby walczyć z najbardziej brutalnymi ekstremistami w Stanach Zjednoczonych. W rolę główną wcieliła się Chastain, a oprócz niej w obsadzie znaleźli się: Nnamdi Asomugha, Pablo Schreiber, James Badge Dale, Cole Doman, Michael Mosley, Dagmara Domińczyk, Jordana Spiro, Trinity Lee Shirley, Toussaint Francois Battiste, Hannah Gross i David Wilson Barnes.

Czytaj więcej w Spider's Web:

Anna Bortniak 19.04.2026 12:34

