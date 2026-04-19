REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Widzowie czekają na opóźniony thriller od Apple TV. Podobno w końcu go zobaczą

Subskrybenci Apple TV wciąż czekają, aż thriller "Specjalistka" ujrzy światło dzienne. Wskutek zamachu na Charliego Kirka, premiera najnowszej produkcji została bowiem przesunięta. Teraz Jessica Chastain, gwiazda serialu, ponownie zabrała głos w tej sprawie.

Anna Bortniak
REKLAMA

Zamach na Charliego Kirka, amerykańskiego prawicowego aktywistę politycznego, który przeprowadzono na początku września 2025 roku, odbił się na świecie szerokim echem. W związku z tym, że był to wówczas gorący temat, Apple TV podjął decyzję o przesunięciu daty premiery swojego nowego thrillera o tytule "Specjalistka" ("The Savant"), który miał zadebiutować pod koniec września ubiegłego roku. Dlaczego? Fabuła produkcji koncentrowała się bowiem na zagadnieniu terroryzmu wewnątrz USA i w obliczu rzeczywistej tragedii serwis wstrzymał się z publikacją odcinków.

Zabójstwo Kirka i premiera "Specjalistki" po prostu niefortunnie zbiegły się w czasie. Thriller Apple TV opiera się bowiem na artykule Andrei Stanley, dziennikarki w magazynie "Cosmpolitan", o tytule "Is It Possible to Stop a Mass Shooting Before It Happens?". Stanley wzięła w nim na tapet temat masowych strzelanin i przeanalizowała, czy można je powstrzymać, zanim w ogóle się wydarzą. W związku z tym serwis zdecydował się przesunąć premierę serialu. Jessica Chastain, odtwórczyni głównej roli, niedawno się na ten temat wypowiedziała.

REKLAMA

Jessica Chastain zapewnia, że thriller Specjalistka pojawi się w Apple TV

Podczas ceremonii wręczenia nagród Breakthrough Prize w Santa Monica, która odbyła się w sobotę, Chastain potwierdziła, że Apple TV nie zrezygnował z premiery "Specjalistki" i że produkcja w końcu ujrzy światło dzienne:

Wcześniej mówiłam: "Nie wiem, czy to zobaczymy", ale teraz mogę powiedzieć: "Zobaczymy to"

- ujawniła Chastain.

Aktorka nie podała jednak choćby orientacyjnej daty premiery. Variety doniósł, że, zgodnie z doniesieniami źródeł, Apple TV planuje pokazać serial w lipcu tego roku. Oznacza to, że zadebiutowałby niemal rok później. Cóż, lepiej późno, niż wcale.

Jessica Chastain w serialu Specjalistka. Fot. materiały prasowe Apple TV

Wcześniej Chastain, która jest również producentką wykonawczą "Specjalistki", napisała w oświadczeniu na Instagramie, że zgadza się z decyzją Apple, jednak ma nadzieję, że subskrybenci serwisu wkrótce go zobaczą. Platforma podkreśliła natomiast, że decyzja o przełożeniu premiery została podjęta "po dokładnym rozważeniu", a thriller zadebiutuje w przyszłości.

Miniserial "Specjalistka" skupia się na Jodi Goodwin, tytułowej specjalistce, która infiltruje grupy propagujące w sieci nienawiść, aby walczyć z najbardziej brutalnymi ekstremistami w Stanach Zjednoczonych. W rolę główną wcieliła się Chastain, a oprócz niej w obsadzie znaleźli się: Nnamdi Asomugha, Pablo Schreiber, James Badge Dale, Cole Doman, Michael Mosley, Dagmara Domińczyk, Jordana Spiro, Trinity Lee Shirley, Toussaint Francois Battiste, Hannah Gross i David Wilson Barnes.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
19.04.2026 12:34
Tagi: Apple TVJessica ChastainThrillery
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA