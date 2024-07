Ten film był klapą w kinach. Niech chociaż narobi szumu na VOD

Nie, to nie jest nasza wina, że "Kaskader" poniósł klapę. Od dłuższego czasu Hollywood ma problemy z prostą matematyką. Wydaje na blockbustery coraz więcej, a potem robi wielkie oczy, bo jakimś cudem nie każdy tytuł może zarabiać grube setki milionów dolarów. Im wyższy budżet, tym większa granica opłacalności, a przecież widzowie nie mogą co chwilę wydawać pieniędzy na bilet do kina, żeby Fabryka Snów mogła ciągle liczyć zyski. To naturalne, ale włodarze wielkich wytwórni zdają się tego nie rozumieć, przez co szastają kasą na lewo i prawo.



"Kaskader" kosztował 150 mln dol., przez co, przy standardowym przeliczniku, granicę opłacalności osiągnąłby przy 375 mln. Nie udało mu się dobić nawet do połowy tej kwoty, bo zebrał w box offisie zaledwie 178 mln. To musiało zaboleć, bo przecież film wydawał się pewnym hitem. Przede wszystkim jest to bowiem lekka komedia pełna akcji. Obietnica zwiewnej rozrywki widzów jednak nie porwała, podobnie jak głośne nazwiska w obsadzie. W główną rolę wciela się przecież Ryan Gosling - gwiazdor największego hitu zeszłego roku "Barbie", którego gaża pochłonęła pewnie sporą część budżetu produkcji.