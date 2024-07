Amazon Prime Video TOP 5 wybuchowych nowości na weekend

Szkoda tego filmu. Hollywood wydało na niego mnóstwo kasy (150 mln dol.), a on okazał się klapą. Na całym świecie zarobił bowiem 178 mln. Nie pomogły mu nawet znane nazwiska w obsadzie, na czele z Ryanem Goslingiem, gwiazdą największego przeboju zeszłego roku "Barbie". Niesłusznie, bo to całkiem udana niezobowiązująca rozrywka, w której główny bohater wplątuje się w niezłą kabałę dla miłości. To blockbuster w swej najczystszej postaci. Skoro jednak nie chcieliście go oglądać w kinach, to może chociaż w domu okażcie mu zainteresowanie? Zasłużył na nie!