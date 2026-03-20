Kasztanowy ludzik wraca na Netfliksa z 2. sezonem. Jest zwiastun i data premiery

Ładowanie...

„Kasztanowy ludzik” zadebiutował na Netfliksie we wrześniu 2021 r. - od jego premiery minęło już zatem 4,5 roku. Troszkę musieliśmy się na kontynuację naczekać; fani produkcji utyskiwali w social mediach, że tego typu przerwa to gruba przesada i szkoda wyrządzona samej produkcji. W końcu przez tak długi czas połowa odbiorców zdąży zapomnieć o tym tytule lub stracić nim zainteresowanie i trzeba będzie je budować od początku. Nie wiem, czy to prawda - szum wokół zapowiedzi „dwójki” jest bowiem spory, skala zainteresowania tematem w sieci jest wręcz zaskakująca.



Pierwsze wzmianki na temat kontynuacji pojawiły się dopiero w 2024 r. - od tego czasu musieliśmy wykazać się sporą cierpliwością. Na szczęście Netflix wkrótce nam ją wynagrodzi - wiemy już, kiedy 2. sezon „Kasztanowego ludzika” zadebiutuje na Netfliksie. Tym razem jest to już pewne.

REKLAMA

Kasztanowy ludzik 2 - kiedy premiera 2. sezonu thrillera Netfliksa? Jest zwiastun

Początkowo niepotwierdzone zagraniczne doniesienia sugerowały premierę w lutym - był to jednak fałszywy alarm. Sam Netflix długo wstrzymywał się z oficjalnym potwierdzeniem: dostaliśmy tylko ogłoszenie, że nowych odcinków hitu możemy spodziewać się w 2026 r. - bez szczegółów.



Wreszcie serwis opublikował pierwszy zwiastun nowej odsłony, a wraz z nim potwierdził datę premiery: będzie to 7 maja 2026 r.

„Kasztanowy ludzik” jest uznawany za jeden z najlepszych serialowych thrillerów detektywistycznych spod szyldu streamingowego giganta. To typowy chłodny, surowy, skandynawski (a dokładniej: duński) thriller kryminalny z morderstwem w tle.



W 2. sezonie detektyw Mark Hess znów połączy siły z Nią Thulin - tym razem duet zbada sprawę zabójstwa 41-letniej kobiety, która od miesięcy była ofiarą stalkingu. Prowadzone w Kopenhadze śledztwo wskaże, że sprawa jest powiązana z inną zbrodnią sprzed lat. Zbrodnią, podkreślmy, niewyjaśnioną do dziś. Również relacja protagonistów zostanie wystawiona na próbę przez problematyczne wątki z przeszłości. Twórcy zapowiadają, że nowe epizody opowiedzą historię rozpadu rodziny, żałoby, bezsilności i straty.



Sześcioodcinkowy sezon jest adaptacją powieści „Hide and Seek” Jorena Sveistrupa. Za scenariusz odpowiadają Dorte W. Hogh i Emilie Lebech Kaae, a za reżyserię - Milad Alami i Roni Ezra. Do ról Marka Hessa i Naii Thulin powracają Mikkel Boe Folsgaard i Danica Curcic.



O „Kasztanowym ludziku” mówiło się, że jest mroczny, bardzo wciągający, trzyma w napięciu i niepokoi. W serwisie Rotten Tomatoes zebrał 100 proc. pozytywnych recenzji i 83 proc. polecających not od widzów. Szczyci się też imponującą średnią 7,6 w IMDb.

REKLAMA

REKLAMA

Michał Jarecki 20.03.2026 14:15

Ładowanie...