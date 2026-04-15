Nowość z kina jest hitem Prime Video. Widzowie w szoku, że to część trylogii

Ładowanie...

"Wielka Warszawska" galopem wjechała na Prime Video 10 kwietnia. Film Bartłomieja Ignaciuka przenosi nas do lat 90. i skupia się na losach młodego dżokeja. Krzysiek marzy, żeby wziąć udział w tytułowej najważniejszej gonitwie w Polsce. Naiwnie wkracza przez to w środowisko wyścigów konnych, które oplata siatka zależności, potężnych interesów i manipulowania wynikania. Główny bohater chciałby to zmienić. Ale czy przypadkiem to nie zmieni jego? Użytkownicy platformy Amazona chętnie to sprawdzają.



Wielokrotnie zdążyliśmy się już przekonać, że subskrybenci Prime Video uwielbiają filmy polskie i nowości prosto z kina. "Wielka Warszawska" wpisuje się w obie te tendencje, bo przecież na wielkie ekrany weszła pod koniec stycznia. Streamingowej premiery doczekała się więc bardzo szybko. A użytkownicy platformy Amazona od razu się na nią rzucili i nie mogą się od niej oderwać. Choć rodzima produkcja coraz bardziej oddala się od szczytu topki najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie, wciąż jest bardzo chętnie oglądana. Zajmuje bowiem czwarte miejsce zestawienia.

"WIELKĄ WARSZAWSKĄ" OBEJRZYSZ NA: WIELKA WARSZAWSKA Prime Video

REKLAMA

Wielka Warszawska - jak oglądać hit Prime Video?

"Wielka Warszawska" doskonale sprawdza się jako samodzielna opowieść. Dlatego użytkownicy Prime Video bez żadnych obaw mogą ją oglądać i się nią zachwycać. Warto jednak wiedzieć, że jest zwieńczeniem nieformalnej trylogii, w skład której wchodzą "Wielki Szu" i "Piłkarski poker". Co więc łączy wszystkie te trzy filmy? Przede wszystkim scenarzysta.

Scenariusze do wszystkich trzech filmów napisał napisał Jan Purzycki. Pierwszą wersję "Wielkiej Warszawskiej" skończył on jeszcze w latach 80. Do realizacji filmu według jego tekstu (zmodyfikowanego przez Bartłomieja Ignaciuka) doszło już długo po jego śmierci. Produkcja wciąż jednak tematycznie łączy się z "Wielkim Szu" i "Piłkarskim pokerem". Razem tworzą bowiem tzw. trylogię szulerską, która skupia się na świecie ustawianych gier i ludziach żyjących z manipulacji systemem.

Podkreślmy więc: nie musicie znać "Wielkiego Szu" i "Piłkarskiego pokera", żeby obejrzeć "Wielką Warszawską". Jeśli jednak chcielibyście więcej rozrywki w stylu hitu Prime Video, to wtedy na pewno warto sięgnąć po poprzednie odsłony trylogii. Gdzie je znaleźć?

Wielka Warszawska - gdzie obejrzeć poprzednie części trylogii?

Najwygodniej byłoby, gdyby "Wielkiego Szu" i "Piłkarskiego pokera" dało się znaleźć na Prime Video. Są na platformie dostępne, ale na dodatkowo płatnym kanale "Dobre, bo polskie". Jeśli nie macie jego subskrypcji, oba filmy znajdziecie też u konkurencji platformy Amazona.

Netflix przed chwilą zrobił ogromną aktualizację swojej biblioteki, w ramach której dodał kilkadziesiąt polskich filmów. Wśród nich znalazł się właśnie zarówno "Wielki Szu" jak i "Piłkarski poker".

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

REKLAMA

Rafał Christ 15.04.2026 18:01

Ładowanie...