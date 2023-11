W całej historii Marvela nie było tak zaskakującego filmu. Sensu w nim nie znajdziecie

Trudno przewidzieć, co zdarzy się za chwilę, bo nic nie ma najmniejszego sensu. Dlatego DaCoście pozostaje czynić umizgi w stronę widzów i zapychać produkcję tanimi sztuczkami. Gdy tylko fabuła zaczyna mieć jakiekolwiek ślady sensu, przyzwyczajamy się do narracji, trafiamy na najdziwniejszą sekwencję w historii uniwersum. "Marvels" tańczy, "Marvels" śpiewa we wstawce głupszej niż ten musical, który Hawkeye z zażenowaniem oglądał w swoim serialu.



Momentami "Marvels" jawi się nie tyle jako kino superbohaterskie, co jego sklecona na szybko parodia. Schemat formuły marvelowskiego superhero movie zostaje przed nami wyolbrzymiony, dzięki czemu obnaża wszystkie swe absurdy. Brakuje tylko wprawiających w zażenowanie efektów specjalnych. Oczywiście, cały film jest na dobrą sprawę wygenerowany komputerowo, ale nie strzela do nas fajerwerkami CGI. Moce świetlne głównych bohaterek nie są zbyt wymagające, więc nawet jeśli zostały zrobione w Paintcie to się tu sprawdzają.



Miałkie i nijakie - takie właśnie jest "Marvels". To film tak mocno odbity od Disneyowskiej sztancy, że jego największą zaletą okazuje się krótki, jak na obecne standardy MCU, czas trwania, który wynosi zaledwie 105 minut. Jest na tyle dynamiczny, że chociaż nie zdąży was zamęczyć, to i tak z kina wyjdziecie z czerwonym śladem dłoni na czole.