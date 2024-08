No słuchajcie, jak się dowiedziałem, z kim walczę, to aż bym gałę komuś za kryształ zaproponował normalnie i spłakał się u Stanowskiego. Dzień dobry, Bestia z Tokio, tu Bestia z Warszawy, idę ci pie**olnąć w ten głupi cymbał. Będzie bardzo fajnie. Filip Chajzer się obsrał i rozwiązał umowę. Stwierdził, że nie chce się bić, woli kręcić kebaby, bo to jedyne, do czego w życiu się nadaje, chociaż patrząc na recenzje, to nawet do tego nie. Nie szkodzi - mam odważnego przeciwnika, potężnego. Będzie bardzo, myślę, wesoło powalczyć sobie z Gonciarzem