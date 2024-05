Oświeciński pozwał ochroniarza Fame MMA. Zaapelował do federacji

Zwracam uwagę, iż Federacja Fame MMA wielokrotnie apelowała o walkę z hejtem oraz o to, by nie promować kryminalistów i używanego przez nich obelżywego więziennego języka (...). Otwarte pozostaje pytanie o stanowisko federacji wobec obelżywych wypowiedzi Nikoli Milanovica, którego zatrudnia w ramach swojej działalności do ochrony swoich gal. Czy federacja chce być kojarzona z człowiekiem, który zamiast chronić zawodników - w tak niesmaczny i obelżywy sposób ich atakuje i hejtuje?