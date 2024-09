Zdobywca Emmy zagra Zieloną Latarnię w serialu Max. Fani będą kręcić nosem

Jak podaje „Variety”, Kyle Chandler, nagrodzony Emmy za „Friday Night Lights”, jest głównym kandydatem do roli ikonicznego herosa w zapowiadanym od dawna miniserialu „Lanterns”, czyli „Latarnie”. Josh Brolin oraz Chris Pine, którym zaproponowano przejęcie postaci, mieli odrzucić tę opcję. Dlatego też ostatecznie negochuje ją aktor znany z filmów takich jak „Operacja Argo”, „Super 8”, „Wilk z Wall Street”, „Pierwszy człowiek”, „Godzilla II” i „King Kong” (widzieliśmy go też w popularnych serialach - „Bloodline”, „Paragraf 22” i „Super Pumped”). Może być to rozczarowująca wiadomość dla tych, którzy oczekiwali angażu gwiazdora nieco większego kalibru, ale Chandler zdążył już wielokrotnie udowodnić, że potrafi odnaleźć się w skrajnie różnych od siebie klimatach.