Dzięki Netfliksowi zaraz popadniecie w szaleństwo. Ten dreszczowiec zapowiada się świetnie

"Świąteczni dżentelmeni", "Zakochany bałwan", "Spotkajmy się w przyszłe święta" - błeh... wśród nowości Netfliksa coraz trudniej trafić na tytuł, który nie próbowałby wprawić nas w bożonarodzeniowy nastrój. I to się nie zmieni, bo jeszcze w przyszłym tygodniu dostaniemy "Śnieżną siostrę", "Wiadomość przed świętami", "Świąteczny walc w Paryżu" i "Święta po królewsku". A jakby wam świąt było mało, to pojawi się również "Czy to ciasto? Święta", czyli świąteczny odcinek kulinarnego show.



Choć platforma od paru tygodni żyje już świętami, nie zapomina o użytkownikach, których klimat ten niekoniecznie porywa. W końcu ostatnio dostaliśmy 2. część finałowej odsłony "Cobra Kai", czy wyczekiwany 2. sezon "Cesarzowej Sisi". A w nadchodzących dniach dołączy do nich "Szaleństwo" - mroczny dreszczowiec z Colmanem Domingo, gwiazdą "Euforii". Nawet najwięksi fani Bożego Narodzenia powinni się dla niego oderwać od kolejnych filmów ze "świętami" w tytule.