Dzisiaj finał kryminału, który nie ma złych opinii. Zmieńcie plany na wieczór

20 listopada to był dobry dzień dla fanów seriali kryminalnych. Szczególnie tych brytyjskich. Właśnie wtedy w Polsce zadebiutował pierwszy odcinek "Lynley". Produkcja BBC opowiada historię niedopasowanego duetu - Tommy Lynley to arystokratyczny inspektor, a Barbara Havers to brawurowa policjantka z klasy robotniczej. Różni ich praktycznie wszystko, ale łączy poczucie sprawiedliwości. Wspólnie rozwiązują zagadki kolejnych zbrodni, dostarczając widzom mnóstwa emocji.

Lynley - gdzie obejrzeć finał serialu kryminalnego BBC?

"Lynley" z miejsca podbił serca krytyków. Wszyscy go pokochali, dzięki czemu ma perfekcyjny wynik na Rotten Tomatoes. Wśród samych pozytywnych recenzji czytamy, że serial wydaje się zwyczajnym kryminałem, a jednak przyciąga uwagę błyskotliwym scenariuszem, elegancką fabułą i obsadą, dzięki której wszystko jest na swoim miejscu. Pewnie dlatego wydaje się "świeży, a jednak znajomy", dzięki czemu wciąga od początku do końca.

Polacy właśnie dzisiaj, w czwartek 11 grudnia, będą mogli się przekonać, czy rzeczywiście "Lynley" kończy się tak dobrze, jak się zaczyna. Ostatni odcinek brytyjskiego kryminały zostanie wyemitowany o 21:00 na antenie BBC First. Powtórka jak zwykle w sobotę o 22:05. Nie skreślajcie serialu, jeśli nie widzieliście dotychczasowych epizodów. Szybko możecie tę zaległość nadrobić i obejrzeć całość na raz.

"Lynley" składa się zaledwie z czterech odcinków. Każdy z nich godzinę po telewizyjnej premierze trafia do serwisu streamingowego BBC Player (dostępnego m.in. przez CANAL+). Oznacza to, że dzisiaj od 23:00 na platformie będą już dostępne wszystkie epizody serialu. Przy odrobinie wolnego czasu trzy pierwsze spokojnie więc nadrobicie przed pojawieniem się finału.



Rafał Christ 11.12.2025 13:52

