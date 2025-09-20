REKLAMA
Obejrzałam zagraniczny kryminał z udziałem polskiego aktora. Nietypowa produkcja

W 2017 roku dwudziestoletnia Chloe Ayling przybyła do Mediolanu, by wziąć udział w sesji zdjęciowej. Nie przeczuwała wówczas, że ten wyjazd okaże się dla niej koszmarem - radość z ekscytującego zlecenia ustąpiła bowiem przerażeniu, kiedy na miejscu została odurzona i uprowadzona przez Polaka. O sprawie opowiada serial od BBC "Porwana: Historia Chloe Ayling", w którym w roli porywacza wystąpił Julian Świeżewski.

Anna Bortniak
porwana historia chloe ayling opinia serial bbc
Niewiele jest takich historii true crime, w których ofiary doczekały się szczęśliwego finału. Zwykle słyszy się o tych tragicznych zakończeniach - że poszukiwana osoba została odnaleziona martwa albo, co gorsza, jej zaginięcie na zawsze pozostanie tajemnicą. Mimo to istnieją przypadki, kiedy uprowadzeni bohaterowie przeżyli te dramatyczne wydarzenia. Było tak choćby z Isabel Eriksson, czyli ofiarą "szwedzkiego Fritzla", której udało się wydostać z bunkra, a także z córką prawdziwego Fritzla, Elisabeth, kiedy po 24 latach w uwięzieniu udało jej się uwolnić z więzienia w piwnicy.

Jedną ze spraw, którą można uznać za szczęśliwie zakończoną, było uprowadzenie Chloe Ayling, brytyjskiej modelki, która w 2017 roku została porwana przez Polaka. I chociaż dziewczynie udało się uniknąć najgorszego, czyli sprzedaży w dark necie w celach seksualnych, to prędko okazało się, że po wszystkim będzie ona musiała zmierzyć się z innym zaskakującym problemem.

Porwana: Historia Chloe Ayling - opinia o serialu BBC

W 2017 roku dwudziestoletnia Brytyjka Chloe Ayling (w tej roli Nadia Parkes) wyjechała na długo wyczekiwaną sesję zdjęciową do Mediolanu. Kiedy modelka dotarła do wskazanego miejsca, została zaatakowana przez zamaskowanych mężczyzn, którzy podali jej ketaminę i zawieźli do oddalonego domu na farmie. Jednym z porywaczy był Polak, Łukasz Herba (Julian Świeżewski), który przedstawił się pseudonimem "MD" i twierdził, że pracuje dla organizacji przestępczej o nazwie The Black Death Group. Mężczyzna zażądał okupu w wysokości 300 tys. euro - w przeciwnym razie Ayling miała zostać sprzedana na aukcji w dark necie jako niewolnica seksualna.

Mimo trudnej sytuacji, modelce udało się nawiązać kontakt ze swoim oprawcą, dzięki czemu już sześć dni później została uwolniona i pojawiła się w brytyjskim konsulacie w Mediolanie bez zapłaconego okupu. Nie był to jednak koniec jej koszmaru.

Ayling przez trzy tygodnie po zdarzeniu przebywała we Włoszech. Gdy po tym czasie wróciła do Wielkiej Brytanii, do jej rodzinnego domu zaczęli pukać reporterzy. I wtedy zaczęły się kłopoty. Ludzie zaczęli bowiem podważać postawę i reakcje dziewczyny - jedni twierdzili, że zbyt spokojnie odpowiadała na pytania, że nie było widać w niej cienia strachu czy złości, a nawet że była zbyt seksownie ubrana. Opinia publiczna prędko wysnuła wniosek, że modelka chce zarobić na całej sprawie poprzez udzielanie wywiadów i podpisania kontraktu na napisanie książki.

Nadia Parkes doskonale sportretowała Ayling pod względem niepewności i napięcia podczas odpowiadania dziennikarzom na pytania. Można było odczuć, że dziewczyna bardziej bierze udział w walce, w której panicznie musi się bronić, niż w profesjonalnych wywiadach, gdzie mogłaby opowiedzieć swoją dramatyczną historię. Pod wpływem mediów ludzie przestali jej wierzyć, a ona sama została postawiona w samym centrum nagonki. To samo dotyczy Juliana Świeżewskiego - polski aktor, który wcielił się w Herbę, świetnie oddał jego charakter.

Serial od BBC to produkcja, która przedstawia sprawę dokładnie tak jak się wydarzyło. I z jednej strony ta skrupulatność w zobrazowaniu prawdziwych wydarzeń jest godna podziwu, a z drugiej - brakuje dramatyzmu i zwrotów akcji, by "Porwaną" można było oglądać jako coś, co zapewnia rozrywkę, a nie tylko przedstawia sfabularyzowane wydarzenia.

Mimo to "Porwana: Historia Chloe Ayling" jest serialem nietypowym - nie skupia się bowiem stricte na sprawie kryminalnej, a na jej następstwach, które mogły okazać się dla głównej bohaterki jeszcze bardziej koszmarne. To opowieść o tym, jak media mogą przedstawić daną sytuację i wykreować obraz danej osoby, opierając się na swoich przypuszczeniach i odczuciach, co - w tym przypadku - całkowicie podważyło zeznania i doświadczenia modelki.

Pierwsze odcinki serialu "Porwana Chloe Ayling" zadebiutują w CANAL+ na kanale BBC Player w sobotę, 20 września o godzinie 20:00. Kolejne epizody będą emitowane po 2 co tydzień o tej samej porze.

Anna Bortniak
20.09.2025 14:29
Tagi: BBCCanal+Canal+ OnlineSeriale kryminalne
