Maciek z Dresscode w programie Wojewódzkiego. Kim on jest?

Kuba Wojewódzki gości w swoim studiu nie tylko aktorów, muzyków czy celebrytów z polskiego show-biznesu, ale również influencerów. Do tej pory na jego kanapie mieli okazję zasiąść takie znane osoby jak Julia Żugaj, Hania Puchalska i Bartek Laskowski czy ostatnio Andziaks, a już w ten wtorek w ogniu pytań znajdzie się Maciej Sekulski. Kim jest popularny influencer i raper?

Maciej Sekulski - kto to jest? Influencer z Dresscode wystąpi w programie Kuba Wojewódzki

Maciej Sekulski urodził się w 2002 roku. W sieci tworzy pod pseudonimem MIÜ (skrót od "Maciek i Ubrania") na kilku płaszczyznach - Maciek jest zarówno influencerem, jak i raperem i DJ-em. Przede wszystkim jest on jednak współzałożycielem grupy Dresscode, którą zakładał wraz Mikołajem "Bagim" Bagińskim. Początkowo jej członkowie byli znani za sprawą tworzenia treści o tematyce modowej oraz organizowania imprez w klubach, a obecnie kontynuują realizowanie tych materiałów, choć już na szeroką skalę. Na ten moment kanał Dresscode na YouTubie obserwuje nieco ponad 400 tys. osób.

Maciek był twarzą Dresscode od samego początku. W międzyczasie prowadził jednak swoje własne projekty. W 2023 roku stworzył swoją własną streetwearową markę odzieżową, dostępną na stronie ubrania.co, które cieszyły się sporą popularnością. Obecnie biznes modowy zszedł jednak na drugi plan - influencer zaczął prężnie działać w branży muzycznej, a konkretnie rapowej. Pomogły mu w tym spore zasięgi oraz doświadczenie związane z działalnością DJ-ską.

MIÜ, bo tak właśnie brzmi raperska ksywa influencera, tworzy rapowe kawałki, które odbijają się w branży szerokim echem. Jednym ze sposobów na spopularyzowanie piosenki jest użycie jej fragmentu jako dźwięki na TikToku jeszcze przed premierą pełnej wersji, dzięki czemu internauci są ciekawi, jak brzmi cały kawałek. W ten sposób wybił się kawałek "Napalone fanki", który Eryk Moczko, inny członek Dresscode, zrealizował z Maćkiem i Bedoesem, czy "mmmaybach" MIÜ we współpracy z Donguralesko.

Do tej pory wśród singli Maćka pojawiły się takie kawałki jak "Pasek Playboya", "MÜRAKAMI", "Not The Same", "XXL", "miü miü" czy "dopóki się nie znüdzisz". W 2026 roku zadebiutował natomiast pierwszy album rapera, "Ü Up? mixtape", na którym znalazł się najpopularniejszy obecnie kawałek Maćka, który powstał we współpracy z Pezetem i Bedoesem. Singiel został odtworzony już ponad 13,5 mln razy i utrzymuje się na 1. miejscu zestawienia TOP 50 - Poland w serwisie Spotify.

Odcinek programu "Kuba Wojewódzki" z Maćkiem Sekulskim zostanie wyemitowany na antenie TVN już dziś, 14 kwietnia, o godzinie 22:40 na antenie TVN. Epizod będzie również dostępny w serwisie HBO Max.

Zdjęcie główne: oficjalna strona internetowa Dresscode.

Anna Bortniak 14.04.2026 14:45

