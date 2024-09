Przełom w sprawie Madeleine McCann. Główny podejrzany przyznał się współwięźniowi do porwania

Daily Mail donosi, że Christian Brueckner przyznał się współosadzonemu do porwania dziewczynki z mieszkania w Algarve, czyli regionu, w którym znajduje się Praia da Luz. Mężczyzna miał włamać się do mieszkania i zabrać dziecko. Laurent Codin, współwięzień Bruecknera, przyznał, że 47-letni pedofil zapytał go, czy "DNA dziecka można pobrać z kości znajdujących się pod ziemią", a przed Sądem Okręgowym w Brunszwiku opowiedział historię, która tworzy spójną całość i jest podobna do opisu tego, co wydarzyło się podczas zaginięcia Madeleine McCann: