To Kamala Khan "przejmie rolę" Petera Parkera w 5. fazie MCU. O co chodzi?

Kamala to obecnie jedna z najmłodszych superbohaterek MCU. Postać zadebiutowała w swoim serialu Disney+, a lada moment zobaczymy ją w kinowej superprodukcji "The Marvels" u boku Carol Danvers i Moniki Rambeau. Dzięki parze magicznych bransolet Kamala jest w stanie okiełznać kosmiczną energię, ale wciąż musi się wiele nauczyć o historii swojej rodziny, mocy, odpowiedzialności - i tak dalej.



Choć Khan różni się charakterem od Parkera, obie postaci łączy entuzjazm - fanowski stosunek do Kapitan Marvel czy ekscytacja na widok Nicka Fury'ego w zwiastunie "Marvels" ("czy to test?") od razu przywodzą na myśl zachowania i reakcje Pajączka. Jak słusznie wskazuje serwis Screen Rant, to klarowny sygnał od studia i zapowiedź jednego z wątków 5. fazy. Nie ma wątpliwości, że zwolnione miejsce rozentuzjazmowanego, ale i niekompetentnego superżółtodzioba właśnie zostało ponownie obsadzone.



I w porządku - kino superbohaterskie potrzebuje młodych, niedoświadczonych postaci, których charaktery kształtują się na przestrzeni kolejnych filmów. Najważniejsze, by droga Khan nie była powtórką drogi Parkera - z uwzględnieniem tych samych błędów, nauczek, konfliktów. Przez większość czasu Pajączek był doklejony do kolejnych mentorów (Tony Stark, oszust Mysterio, w końcu Stephen Strange); miejmy nadzieję, że relacja Ms Marvel z Kapitan Marvel nie będzie ich odbiciem. Zaczęło się dobrze - Kamala wjechała do MCU we własnym, solowym serialu. Oby w kolejnych odsłonach pozostała samodzielną bohaterką, która ma szansę uczyć się na własnych błędach - nie pozostając w cieniu starszych i silniejszych.