REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Miłość na lodzie dostanie 2. sezon. Netflix tego nie przemyślał

Pod koniec stycznia w serwisie Netflix zadebiutował serial "Miłość na lodzie". Adaptacja popularnej powieści dla młodzieży oczarowała widzów, którzy tłumnie zasiedli przed ekranami, by śledzić losy zawodników łyżwiarstwa figurowego. Choć finał pozamykał wszystkie wątki, streamingowy gigant zamówił jego kontynuację. Z jednej strony to dobra wiadomość, a z drugiej - może być problem.

Anna Bortniak
milosc na lodzie 2 sezon netflix kiedy premiera
REKLAMA

Młodzieżowe tytuły wciąż mają na Netfliksie wzięcie, ale nie zawsze reprezentują wysoką jakość. Zupełnie inaczej było w przypadku serialu "Miłość na lodzie", który pokazał, że wciąż da się zrealizować przyzwoitą i lekką produkcję.

Adaptacja powieści Jennifer Iacopelli o tym samym tytule podbiła serca widzów, co najlepiej widać na przykładzie liczb - od 22 stycznia, czyli od dnia premiery, zyskała ona ponad 12 mln wyświetleń. Sukces odniosła również sama książka, która w 2025 roku doczekała się reedycji w miękkiej oprawie z netfliksową okładką - wydawca podał, że sprzedano aż 500 proc. więcej egzemplarzy powieści po premierze, niż oryginału w twardej oprawie. Nie było innego zatem innego wyjścia, niż tylko kontynuowanie tej historii. Pojawia się w tej kwestii pewien problem.

REKLAMA

Netflix zamówił 2. sezon serialu Miłość na lodzie. Tego nie przemyślał

Choć z pewnością wielu widzów chciałoby obejrzeć kontynuację "Miłości na lodzie", to Netflix będzie musiał wcześniej zmierzyć się z pewnym problemem. Najprościej rzecz ujmując, Iacopelli nie napisała jeszcze 2. tomu serii. Opublikowana w 2022 roku książka "Miłość na lodzie" do tej pory była samodzielną historią. Sukces serialu Netfliksa doprowadził do tego, że zainteresowanie tą opowieścią znacznie wzrosło, jednak Iacopelli nie ogłosiła ani nie ujawniła planów kontynuacji, pomimo zainteresowania fanów wywołanego hitową produkcją. A przynajmniej na razie.

Tymczasem na rynku wydawniczym pojawiła się zupełnie inna powieść autorki - "Game, Set, Match" - która zadebiutowała 3 lutego 2026 roku. Już po tytule można wywnioskować, że tym razem pisarka wzięła na tapet inną dyscyplinę sportową. Czy wróci do łyżwiarstwa? W tym wypadku musiałaby napisać albo kolejną książkę, albo udzielić zgody to, by 2. sezon nie był oparty o materiał źródłowy. Na temat kontynuacji wypowiedziała się jednak z ekscytacją:

Jestem wniebowzięta, że serial "Miłość na lodzie" spotkał się z zainteresowaniem widzów na całym świecie. Obserwowanie, jak moja książka ożywa i jak świat zakochuje się w moich bohaterach, było spełnieniem marzeń, a teraz to marzenie będzie kontynuowane w drugim sezonie! Nie mogę się doczekać, aż widzowie zobaczą, co czeka Adrianę, Braydena, Freddiego i resztę ekipy Russo!

- powiedziała.

"Miłość na lodzie" skupia się na trzech siostrach Russo - najstarszej Elise (Alexandra Beaton), średniej Adriany (Madelyn Keys) i najmłodszej Marii (Alice Malakhov) - oraz ich ojcu Willu (Harmon Walsh), który prowadzi szkołę dla najlepszych zawodników łyżwiarstwa. Po śmierci matki Adriana odwiesiła łyżwy na hak by pomóc ojcu w prowadzeniu rodzinnego biznesu. Wszystko zmienia się, gdy Elise ulega wypadkowi, a lodowisko Russo Rink zaczyna podupadać. Adriana postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i wrócić na lód. Ostatecznie splotem przypadków łączy się w parę z Braydenem Elliotem (Cale Ambrozic), piekielnie zdolnym, ale jednocześnie irytującym i zadufanym łyżwiarzu, z którym łączą ją jedynie zawodowe relacje.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
04.02.2026 09:07
Tagi: adaptacje książekSeriale Netflixyoung adult
Najnowsze
17:12
Tak wygląda The Drama z Pattinsonem i Zendayą. Na ten film trzeba iść do kina
Aktualizacja: 2026-02-03T17:12:07+01:00
16:29
Nowy thriller SkyShowtime pozamiatał. Gwiazda Gry o tron w nowym wydaniu
Aktualizacja: 2026-02-03T16:29:00+01:00
16:21
Neil Gaiman przerwał milczenie. Stanowczo odpiera zarzuty
Aktualizacja: 2026-02-03T16:21:02+01:00
16:09
Widzowie już narzekają na Diabeł ubiera się u Prady 2. Co się stało z obrazem?
Aktualizacja: 2026-02-03T16:09:00+01:00
15:23
Serial Fallout w grach wideo. Gdzie warto iść? Możesz zagrać za darmo
Aktualizacja: 2026-02-03T15:23:54+01:00
13:15
Spotify podnosi ceny. Wyjaśniamy wątpliwości
Aktualizacja: 2026-02-03T13:15:43+01:00
13:12
Mroczna przyszłość Star Wars. Drastyczne zmiany w tworzeniu uniwersum
Aktualizacja: 2026-02-03T13:12:00+01:00
11:59
Elli McCay anulowano kinową premierę. Zaraz trafi do streamingu
Aktualizacja: 2026-02-03T11:59:14+01:00
10:40
Najlepsze Wichrowe wzgórza są w streamingu. Zobaczcie, zanim pójdziecie do kina
Aktualizacja: 2026-02-03T10:40:05+01:00
9:34
Nowa wersja kultowego horroru podbija HBO Max. Wygrywa z oryginałem
Aktualizacja: 2026-02-03T09:34:12+01:00
8:57
Kasowy hit 2025 roku w SkyShowtime. To najlepszy film serii
Aktualizacja: 2026-02-03T08:57:46+01:00
19:41
Apple TV przedłuża serial, który wciągnął mnie od 1. odcinka. Słusznie - jest doskonały
Aktualizacja: 2026-02-02T19:41:51+01:00
18:22
Nowy zestaw w McDonaldzie. Fani Przyjaciół będą zachwyceni
Aktualizacja: 2026-02-02T18:22:48+01:00
16:04
Wracamy do Hawkins. Zwiastun nowego Stranger Things wygląda obłędnie
Aktualizacja: 2026-02-02T16:04:27+01:00
14:09
Kim jest Aegon V? Wyjaśniamy wielki twist z 3. odcinka Rycerza Siedmiu Królestw
Aktualizacja: 2026-02-02T14:09:33+01:00
13:00
Kasztanowy ludzik Netfliksa wraca z 2. sezonem. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2026-02-02T13:00:58+01:00
12:39
HBO przyśpiesza premierę 4. odcinka Rycerza Siedmiu Królestw. Ma dobry powód
Aktualizacja: 2026-02-02T12:39:15+01:00
12:03
Kultowy kryminał wjechał na Netfliksa. Wszystkie 12 sezonów
Aktualizacja: 2026-02-02T12:03:48+01:00
11:58
Ten wątek 4. sezonu Bridgertonów mnie zachwyca. Od razu się wzruszam
Aktualizacja: 2026-02-02T11:58:54+01:00
11:33
Tajemniczy horror ominął polskie kina. Stał się hitem SkyShowtime
Aktualizacja: 2026-02-02T11:33:13+01:00
10:39
Rycerz siedmiu królestw i pół rodziny Targaryenów. Kim są nowe smoki?
Aktualizacja: 2026-02-02T10:39:47+01:00
10:17
The Last of Us skończy się wcześniej. Niedługo wielkie pożegnanie z serialem
Aktualizacja: 2026-02-02T10:17:46+01:00
9:39
Serialowy Dumbledore nie kryje żalu. Nalegano, by zrezygnował z Pottera
Aktualizacja: 2026-02-02T09:39:39+01:00
14:09
Na ten film nikt nie chodzi do kina. Zaraz zarobi rekordową kwotę
Aktualizacja: 2026-02-01T14:09:00+01:00
13:19
Ten serial bywa dołujący, ale szukaliśmy w nim radości - mówią nam gwiazdy Klangora
Aktualizacja: 2026-02-01T13:19:00+01:00
12:12
Kiedy premiera serialu Harry Potter? W końcu jakieś konkrety
Aktualizacja: 2026-02-01T12:12:45+01:00
12:12
Przeczytałam ten kryminał po latach. Wciąż jest piekielnie dobry
Aktualizacja: 2026-02-01T12:12:00+01:00
11:03
Kultowy horror wywraca bebechy. Nie zaśniecie po nim
Aktualizacja: 2026-02-01T11:03:00+01:00
10:15
Ten kryminał mnie nie porwał. Ale wiem, komu się spodoba
Aktualizacja: 2026-02-01T10:15:00+01:00
9:29
Najważniejsze premiery lutego 2026. Gorące tytuły w kinie i streamingu
Aktualizacja: 2026-02-01T09:29:00+01:00
8:43
Netflix wykręca niezłą akcję. Nie zaśniecie, póki nie odkryjecie, jak się kończy
Aktualizacja: 2026-02-01T08:43:00+01:00
7:04
Kiedy 2. sezon serialu Daredevil: Odrodzenie? To już zaraz
Aktualizacja: 2026-02-01T07:04:00+01:00
14:39
Widzowie zmiażdżyli tę adaptację przed laty. Nareszcie ją docenili
Aktualizacja: 2026-01-31T14:39:00+01:00
13:07
Twórca Wikingów nakręcił serial o swoim idolu. To legendarna postać
Aktualizacja: 2026-01-31T13:07:00+01:00
12:45
Hollywood żegna Catherine O'Harę. Wpisy łamią serce
Aktualizacja: 2026-01-31T12:45:05+01:00
12:01
Czy Wielki Marty jest oparty na faktach? Sprawdzamy
Aktualizacja: 2026-01-31T12:01:00+01:00
11:57
Szybcy i wściekli zostają w garażu. Finałowa część (znowu) opóźniona
Aktualizacja: 2026-01-31T11:57:41+01:00
10:59
HBO Max dodało film, który nie ma złych opinii. Najpewniej go nie widzieliście
Aktualizacja: 2026-01-31T10:59:00+01:00
9:59
Użytkownicy Disney+ chłoną piękne sci-fi jak substancję
Aktualizacja: 2026-01-31T09:59:00+01:00
9:05
Ale Prime Video ekipę zmontował. Ten film akcji kopie tyłki użytkownikom
Aktualizacja: 2026-01-31T09:05:26+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA